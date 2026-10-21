Giá tiêu hôm nay 21/10: Đồng loạt giảm tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay ngày 21/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 139.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 139.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá hồ tiêu hôm nay đồng loạt giảm 500 đồng/kg tại các địa phương sản xuất trọng điểm, cho thấy thị trường đang có dấu hiệu điều chỉnh sau những phiên giao dịch trước đó. Mức giảm chưa lớn, nhưng phản ánh tâm lý thận trọng của các bên tham gia thị trường trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu và hoạt động bán hàng vẫn là những yếu tố chi phối diễn biến giá.

Trong thời gian tới, chiến lược bán hàng của nông dân Việt Nam sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung hồ tiêu trên thị trường. Nếu người trồng tiếp tục giữ hàng, hạn chế bán ra khi giá chưa đạt kỳ vọng, lượng cung lưu thông có thể duy trì ở mức thấp, qua đó hỗ trợ giá. Ngược lại, nếu nông dân đẩy mạnh bán hàng, đặc biệt khi nhu cầu thu mua tăng hoặc giá đạt ngưỡng kỳ vọng, áp lực nguồn cung có thể gia tăng và khiến giá khó phục hồi mạnh.

Giá tiêu hôm nay ngày 21/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 21/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.769 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.268 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.