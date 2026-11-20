Giá tiêu hôm nay ngày 20/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 130.000 - 132.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 132.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 130.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 131.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 131.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 130.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo ghi nhận, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục diễn biến kém tích cực khi giá thu mua tại các địa phương đồng loạt đi xuống. So với ngày trước đó, giá tiêu giảm thêm 1.000-2.000 đồng/kg.

Đà giảm liên tiếp cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng trên thị trường. Tâm lý thận trọng của các đơn vị thu mua, cùng với diễn biến giao dịch chưa thực sự sôi động, đang ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của giá hồ tiêu trong nước.

Trong những ngày tới, giá hồ tiêu trong nước được dự báo tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, song mức độ giảm có thể thu hẹp khi mặt bằng giá đã lùi xuống vùng thấp hơn.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian duy trì mặt bằng giá cao. Trong ngắn hạn, xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang được đánh giá có khả năng xảy ra cao hơn, trong khi triển vọng phục hồi vẫn phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến cung – cầu và sức mua từ các thị trường xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay ngày 20/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 20/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.770 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.245 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.