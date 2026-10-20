Giá tiêu hôm nay 20/10: IPC dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 đạt hơn 530.000 tấn

Giá tiêu hôm nay ngày 20/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.500 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 137.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo Antaranews, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 đạt 530.426 tấn. Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững, ngành hồ tiêu cần chuyển hướng từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng.

Bà Marina Novira Anggraini, Giám đốc điều hành IPC, cho biết sự phát triển của ngành không chỉ phụ thuộc vào năng suất mà còn nằm ở khả năng đáp ứng những yêu cầu ngày càng phức tạp của thị trường. Theo bà, việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các quốc gia sản xuất có ý nghĩa quan trọng khi những thách thức của ngành ngày càng gắn kết với nhau.

Theo IPC, xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu năm 2025 ước đạt 418.519 tấn. Quy mô thương mại này cho thấy tiềm năng kinh tế của mặt hàng hồ tiêu vẫn còn đáng kể, đặc biệt thông qua nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

Bên cạnh hồ tiêu nguyên hạt và dạng bột, các sản phẩm chiết xuất, hương liệu, chất tạo mùi và sản phẩm tiêu dùng có giá trị gia tăng đang mở ra hướng phát triển mới. Đẩy mạnh chế biến sâu không chỉ giúp khai thác hiệu quả giá trị nguyên liệu mà còn tạo cơ hội tiếp cận những phân khúc thị trường có yêu cầu cao hơn.

Tuy nhiên, ngành hồ tiêu toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất tăng, thiếu hụt lao động, yêu cầu an toàn thực phẩm và các quy định nhập khẩu ngày càng chặt chẽ.

Theo bà Marina, việc kết nối dữ liệu, nghiên cứu, quy định pháp luật, doanh nghiệp và các quốc gia sản xuất sẽ góp phần chuyển hóa tiềm năng hồ tiêu thành giá trị kinh tế lớn hơn. Trong đó, thông tin và kiến thức là những yếu tố quan trọng để cải thiện năng lực cạnh tranh.

Đối với Việt Nam, định hướng nâng cao chất lượng, tăng cường chế biến sâu và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc có ý nghĩa thiết thực trong việc đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa vùng trồng, doanh nghiệp chế biến và đơn vị xuất khẩu sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới phát triển ngành hồ tiêu bền vững.

Giá tiêu hôm nay ngày 20/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 20/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.769 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.268 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.