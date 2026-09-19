Giá tiêu hôm nay 19/9: Giá tiêu Indonesia và Malaysia đồng loạt giảm

Giá tiêu hôm nay ngày 19/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng ổn định, hiện ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 19/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 19/9/2026 so với hôm qua. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,76%, đạt 6.886 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,76% so với hôm qua, đạt 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm 0,54% ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm 0,41%, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.070 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.130 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu thế giới hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại Indonesia và Malaysia, trong khi giá tiêu Brazil và Việt Nam giữ ổn định. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng tại một số nguồn cung lớn.

Tuy nhiên, mức giảm hiện tại vẫn tương đối hạn chế, chưa cho thấy một xu hướng giảm sâu trên toàn thị trường. Giá Brazil và Việt Nam ổn định cho thấy thị trường chưa hình thành một mặt bằng giảm đồng loạt, mà đang trong quá trình điều chỉnh và phân hóa giữa các quốc gia cung ứng.

Trong thời gian tới, diễn biến giá sẽ phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu mua vào của các thị trường nhập khẩu lớn và khả năng hấp thụ nguồn cung từ các nước sản xuất. Nếu nhu cầu chưa cải thiện trong khi nguồn cung từ Indonesia tiếp tục được đưa ra thị trường, áp lực điều chỉnh đối với giá tiêu thế giới có thể còn tiếp diễn.