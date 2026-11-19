Giá tiêu hôm nay ngày 19/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 132.000 - 133.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 133.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 132.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 133.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 132.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 132.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 11/2026, Việt Nam nhập khẩu 971 tấn hồ tiêu, với tổng kim ngạch đạt 6,2 triệu USD. So với 15 ngày đầu tháng 10/2026, lượng nhập khẩu tăng 47,3%, tương đương tăng thêm 312 tấn.

Xét theo chủng loại, tiêu đen tiếp tục chiếm ưu thế với 814 tấn, tương đương 83,8% tổng lượng nhập khẩu. Trong khi đó, hồ tiêu trắng đạt 157 tấn, chiếm 16,2%.

Về thị trường cung cấp, Brazil vươn lên dẫn đầu với 373 tấn, toàn bộ là hồ tiêu đen, tăng 140,6% so với nửa đầu tháng 10 và chiếm 38,4% tổng lượng nhập khẩu. Đáng chú ý, lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Brazil tăng thêm 218 tấn, đóng góp gần 70% mức tăng nhập khẩu chung trong kỳ. Diễn biến này cho thấy Brazil đang gia tăng vai trò trong cơ cấu nguồn cung hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam.

Indonesia đứng thứ hai với 243 tấn, tăng 20,3%, chiếm 25% tổng lượng nhập khẩu. Đáng chú ý, Indonesia cung cấp 156 tấn hồ tiêu trắng và 87 tấn hồ tiêu đen, trở thành nguồn cung chủ yếu đối với mặt hàng tiêu trắng trong kỳ.

Campuchia xếp thứ ba với 164 tấn, tăng 14,7%, chiếm 16,9%. Như vậy, riêng ba thị trường Brazil, Indonesia và Campuchia đã cung cấp 780 tấn, tương đương 80,3% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11.

Xét theo cơ cấu doanh nghiệp, các doanh nghiệp hội viên VPSA nhập khẩu 838 tấn, tăng 82,6% so với nửa đầu tháng 10, chiếm 86,3% tổng lượng nhập khẩu. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA nhập khẩu 133 tấn, giảm 33,5%, chiếm 13,7%. Tỷ trọng của nhóm hội viên tăng đáng kể so với mức 69,7% trong kỳ trước.

Trong đó, Olam Việt Nam là doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất với 455 tấn, tăng 435,3%, chiếm 46,9% tổng lượng nhập khẩu cả nước. KSS Việt Nam đứng thứ hai với 180 tấn, tăng 56,5%, chiếm 18,5%. Riêng hai doanh nghiệp này đã nhập khẩu 635 tấn, tương đương 65,4% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu trong kỳ.

Nhìn chung, nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 ghi nhận mức tăng khá mạnh, tập trung chủ yếu ở một số thị trường cung cấp và doanh nghiệp lớn. Đáng chú ý, sự gia tăng nhập khẩu từ Brazil là yếu tố đóng góp chính vào mức tăng chung, đồng thời cho thấy hoạt động bổ sung nguồn cung từ thị trường quốc tế đang có sự dịch chuyển đáng kể.

Giá tiêu hôm nay ngày 19/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 19/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.770 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.245 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.