Giá tiêu hôm nay 19/10: El Niño làm gia tăng lo ngại về nguồn cung hồ tiêu toàn cầu

Giá tiêu hôm nay ngày 19/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.500 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 137.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 19/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 19/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.769 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.268 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Tại Brazil, vụ thu hoạch hồ tiêu hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm. Diễn biến thu hoạch tại quốc gia này là một trong những yếu tố cần theo dõi để đánh giá triển vọng nguồn cung hồ tiêu trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh vụ thu hoạch hiện tại, những tác động tiềm tàng của hiện tượng El Niño đối với vụ mùa tiếp theo cũng đang thu hút sự chú ý. Nếu điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi, đặc biệt khi tình trạng thiếu mưa và nắng nóng kéo dài tại các vùng trồng hồ tiêu, năng suất và sản lượng có thể chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức độ tác động thực tế vẫn cần được đánh giá dựa trên diễn biến thời tiết và tình hình sản xuất tại từng khu vực.

Trong khi đó, Công ty thực phẩm Korf Food Products B.V. có trụ sở tại Hà Lan nhận định quý IV/2026 sẽ là giai đoạn đầy thách thức. Theo doanh nghiệp này, hiện tượng El Niño đã đạt đến mức độ chưa từng có và nhiều khả năng gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng. Tình trạng hạn hán khắc nghiệt đã xuất hiện tại một số khu vực của Ấn Độ và Indonesia.

Đối với thị trường hồ tiêu, diễn biến thời tiết tại các quốc gia sản xuất là yếu tố cần theo dõi sát sao. Hạn hán kéo dài có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây tiêu, làm gia tăng rủi ro đối với năng suất và sản lượng nếu xảy ra tại những vùng trồng trọng điểm. Trong trường hợp nguồn cung bị ảnh hưởng đáng kể, thị trường có thể đối mặt với những thay đổi trong kỳ vọng về khả năng đáp ứng nhu cầu.