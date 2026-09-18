Giá tiêu hôm nay 18/9: Thị trường “lặng sóng”, giá tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay ngày 18/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng ổn định, hiện ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Thị trường hồ tiêu ngày hôm nay duy trì trạng thái đi ngang cả ở trong nước và quốc tế. Biên độ giá trong nước vẫn được giữ tương đối ổn định, trong khi các mức giá xuất khẩu chủ chốt của những nước sản xuất lớn chưa xuất hiện điều chỉnh đáng kể. Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn chờ đợi thêm các tín hiệu mới từ cung - cầu, hoạt động xuất khẩu và nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường tiêu thụ lớn trước khi hình thành xu hướng giá rõ ràng hơn.

Trong nước, mặt bằng giá hiện vẫn được duy trì trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, với chênh lệch giữa các vùng trồng không lớn. Việc giá liên tục đi ngang trong những phiên gần đây cho thấy hoạt động giao dịch trên thị trường nội địa chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi đáng kể về giá.

Giá tiêu hôm nay ngày 18/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 18/9/2026 so với hôm qua. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định, đạt 6.939 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với hôm qua, đạt 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.070 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.130 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tại Indonesia, Brazil, Malaysia và Việt Nam cũng đồng loạt ổn định. Các mức giá hiện tại tiếp tục phản ánh sự phân hóa giữa từng chủng loại, chất lượng và nguồn cung của các nước xuất khẩu. Đáng chú ý, giá tiêu trắng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tiêu đen, trong khi giá tiêu Malaysia tiếp tục ở nhóm cao trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh này, diễn biến nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn sẽ tiếp tục là yếu tố đáng chú ý đối với giá tiêu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm, lượng hàng tồn kho và khả năng đáp ứng nguồn cung của các nước sản xuất cũng có thể tác động đến mặt bằng giá.

Nếu các yếu tố cung - cầu chưa có sự thay đổi rõ rệt, giá tiêu trong nước nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hiện tại trong ngắn hạn. Thị trường sẽ cần thêm những tín hiệu mới từ hoạt động mua bán quốc tế và nhu cầu thực tế để xác lập xu hướng giá tiếp theo.