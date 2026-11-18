Giá tiêu hôm nay ngày 18/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 133.000 - 135.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 135.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 133.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 133.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 134.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 130.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 11/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.127 tấn hồ tiêu, thu về 66,2 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và 4,2% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 10/2026. Diễn biến này cho thấy hoạt động xuất khẩu hồ tiêu có dấu hiệu chững lại trong nửa đầu tháng 11.

Xét theo chủng loại, tiêu đen nguyên hạt tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 6.788 tấn, chiếm 67% tổng lượng xuất khẩu. Tiếp đến là tiêu đen xay đạt 1.649 tấn, chiếm 16,3%; tiêu trắng nguyên hạt đạt 1.168 tấn, chiếm 11,5%; tiêu trắng xay đạt 471 tấn, chiếm 4,7%. Lượng tiêu ngâm giấm, muối đạt 51 tấn, chiếm 0,5%.

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với 4.705 tấn, chiếm 46,5% tổng lượng xuất khẩu, tăng nhẹ 1,2% so với nửa đầu tháng 10. Xuất khẩu sang châu Âu cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi tăng 13,3%, đạt 2.470 tấn, tương đương 24,4% tổng lượng.

Ngược lại, xuất khẩu sang châu Mỹ giảm 12,9%, còn 2.458 tấn; châu Phi giảm mạnh 35,4%, xuống 494 tấn. Đáng chú ý, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 2.118 tấn, giảm 20,6%, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 42,4%, còn 884 tấn. Ở chiều tích cực, UAE trở thành điểm sáng khi nhập khẩu 876 tấn hồ tiêu từ Việt Nam, tăng 93,8% so với nửa đầu tháng trước.

Về doanh nghiệp, nhóm hội viên VPSA xuất khẩu 8.975 tấn, giảm 4,9% nhưng vẫn chiếm 88,6% tổng lượng xuất khẩu. Olam Việt Nam dẫn đầu với 1.065 tấn, tăng 3,6%; Nedspice Việt Nam đạt 1.016 tấn, giảm 4,2%; Phúc Sinh đạt 853 tấn, tăng 20%.

Giá tiêu hôm nay ngày 18/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 18/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.770 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.245 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.