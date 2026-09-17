Giá tiêu hôm nay 17/9: Điều chỉnh nhẹ tại Đắk Lắk

Giá tiêu hôm nay ngày 17/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng ổn định, hiện ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận điều chỉnh nhẹ tại Đắk Lắk với mức giảm 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương khác tiếp tục giữ ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước vẫn đang tương đối ổn định, khi mức giảm chỉ xuất hiện cục bộ và chưa lan rộng.

Việc giá tiêu giảm nhẹ tại Đắk Lắk có thể phản ánh sự giằng co giữa nguồn cung và nhu cầu thu mua trên thị trường. Sau thời gian duy trì ở mức cao, hoạt động bán ra của người dân có thể gia tăng, trong khi nhu cầu mua chưa tạo đủ động lực để giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, việc giá tại các địa phương khác không thay đổi cho thấy áp lực giảm hiện chưa lớn. Trong ngắn hạn, diễn biến giá tiêu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu, hoạt động thu mua trong nước và xu hướng giá trên thị trường quốc tế.

Giá tiêu hôm nay ngày 17/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 17/9/2026 so với hôm qua. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định, đạt 6.939 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với hôm qua, đạt 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.070 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.130 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.