Giá tiêu hôm nay ngày 17/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 134.500 - 136.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 134.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 135.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 135.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 134.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 17/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 17/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.770 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.245 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.

Theo ước tính của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 đạt khoảng 530.000 tấn, giảm 22.635 tấn, tương đương khoảng 4,1% so với mức 552.635 tấn của năm 2025. Diễn biến này cho thấy nguồn cung hồ tiêu thế giới đang đối mặt với những thách thức nhất định, trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại nhiều quốc gia sản xuất chủ chốt ngày càng diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, triển vọng sản xuất hồ tiêu toàn cầu năm 2027 hiện vẫn chưa rõ ràng, chủ yếu do những lo ngại liên quan đến hiện tượng El Niño và tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Các hình thái thời tiết cực đoan như mưa kéo dài, nguy cơ hạn hán và nhiệt độ tăng cao đang tạo thêm áp lực đối với hoạt động canh tác tại nhiều vùng trồng tiêu.

Trao đổi với hãng tin Bernama bên lề Diễn đàn Thương mại Hạt điều và Hồ tiêu Campuchia, diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 10-12/11, bà Marina Novira Anggraini, Giám đốc điều hành IPC có trụ sở tại Jakarta (Indonesia), nhận định thị trường hồ tiêu thế giới được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái tương đối ổn định, song ngày càng nhạy cảm trước những gián đoạn nguồn cung do yếu tố thời tiết.

Theo bà Marina Novira Anggraini, những điều kiện thời tiết bất lợi đang được ghi nhận tại các khu vực sản xuất có thể tác động trực tiếp đến quá trình ra hoa, sức khỏe cây trồng, năng suất và chi phí canh tác. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng đến sản lượng hồ tiêu, cần có những khảo sát và đánh giá thực tế về tình hình mùa vụ tại từng quốc gia, thay vì sớm đưa ra các dự báo định lượng về thiệt hại.

Đáng chú ý, những rủi ro thời tiết hiện không chỉ tập trung tại một vài khu vực mà đang xuất hiện trên diện rộng ở các quốc gia sản xuất hồ tiêu chủ chốt. Trong đó, Brazil, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Ấn Độ, Sri Lanka và Campuchia đều đang chịu ảnh hưởng từ những điều kiện thời tiết bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ làm suy giảm năng suất cây trồng.

Đây là những quốc gia giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hồ tiêu toàn cầu, bao gồm cả tiêu đen và tiêu trắng. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào về sản xuất tại các khu vực này cũng có thể tác động đến khả năng cung ứng của thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh sản lượng toàn cầu năm 2026 được dự báo thấp hơn năm trước.

Từ những nhận định của IPC, có thể thấy yếu tố thời tiết sẽ tiếp tục là biến số quan trọng chi phối triển vọng thị trường hồ tiêu trong thời gian tới. Nếu tình trạng mưa kéo dài, hạn hán hoặc nhiệt độ cao tiếp tục ảnh hưởng đến các vùng trồng trọng điểm, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu có thể chịu thêm sức ép trong niên vụ tiếp theo.

Tuy nhiên, mức độ tác động thực tế vẫn cần được kiểm chứng thông qua tiến độ sinh trưởng của cây trồng, tình hình ra hoa, đậu quả và kết quả thu hoạch tại từng quốc gia. Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo duy trì tương đối ổn định, nhưng những bất định về nguồn cung trong năm 2027 có thể khiến diễn biến giá hồ tiêu trở nên nhạy cảm hơn trước các thông tin thời tiết và sản xuất.