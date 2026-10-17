Giá tiêu hôm nay 17/10: Đồng loạt giảm ở trong nước và thế giới

Giá tiêu hôm nay ngày 17/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.500 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 137.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Hôm nay, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm của Việt Nam quay đầu giảm 500 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá thu mua xuống còn 137.500-140.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy đà tăng của thị trường đang có dấu hiệu chững lại, trong khi lực mua chưa tạo được động lực đủ mạnh để duy trì xu hướng đi lên.

Mặc dù mức giảm trong ngày không lớn, việc giá tiêu trong nước điều chỉnh cùng chiều với một số thị trường xuất khẩu chủ chốt cho thấy tâm lý giao dịch đang trở nên thận trọng hơn. Trong bối cảnh giá đã duy trì ở vùng cao, các biến động từ thị trường quốc tế có thể tác động đến quyết định mua hàng của doanh nghiệp và hoạt động bán hàng của người trồng tiêu.

Giá tiêu hôm nay ngày 17/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 17/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,85%, đạt 6.769 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,85% so với ngày trước đó, đạt 9.268 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này giảm 0,83%, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu Indonesia và Malaysia đồng loạt giảm. Diễn biến này tạo thêm sức ép đối với thị trường khu vực, đặc biệt nếu xu hướng giảm tiếp tục kéo dài trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Tuy nhiên, mức giảm của giá tiêu trong nước hiện vẫn tương đối hạn chế. Do đó, chưa có đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào một chu kỳ giảm giá kéo dài. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tương quan cung - cầu, lượng hàng được đưa ra thị trường và khả năng duy trì nhu cầu nhập khẩu.