Giá tiêu hôm nay 16/11: Giảm mạnh trong tuần qua

Giá tiêu hôm nay ngày 16/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 134.500 - 136.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 134.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 135.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 135.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 134.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Trong tuần qua, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận xu hướng giảm tại hầu hết các địa phương sản xuất trọng điểm. Mức giảm phổ biến từ 500 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua hồ tiêu về vùng thấp hơn so với tuần trước.

Diễn biến giảm giá cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn duy trì mặt bằng giá cao. Đáng chú ý, mức giảm không đồng đều giữa các địa phương, phản ánh sự khác biệt về nguồn cung, hoạt động thu mua và nhu cầu giao dịch tại từng khu vực.

Giá tiêu hôm nay ngày 16/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 16/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.770 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.245 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.

Không chỉ thị trường trong nước, giá hồ tiêu xuất khẩu tại nhiều quốc gia cũng đồng loạt đi xuống trong tuần qua. Trong đó, các chủng loại tiêu xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận mức giảm từ 95 - 250 USD/tấn. Đây là mức điều chỉnh đáng chú ý, cho thấy hoạt động chào bán trên thị trường quốc tế đang gặp áp lực nhất định.

Việc giá tiêu xuất khẩu giảm đồng thời tại nhiều thị trường cho thấy xu hướng điều chỉnh không chỉ xuất phát từ diễn biến cung cầu trong nước mà còn chịu tác động từ thị trường hồ tiêu toàn cầu. Trong bối cảnh các quốc gia xuất khẩu cạnh tranh về giá, hoạt động giao dịch và khả năng hấp thụ hàng hóa của các thị trường nhập khẩu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến giá.

Đáng chú ý, mức giảm mạnh hơn ở một số chủng loại tiêu xuất khẩu của Việt Nam có thể tạo thêm áp lực đối với hoạt động chào bán của doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu cân đối giữa giá bán, lượng hàng xuất khẩu và khả năng duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Nhìn chung, diễn biến giảm giá trong tuần qua cho thấy thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh trên cả hai phương diện trong nước và xuất khẩu. Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu nhiều khả năng tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi diễn biến cung cầu toàn cầu, sức mua của các thị trường nhập khẩu và chiến lược chào bán của những quốc gia sản xuất lớn.