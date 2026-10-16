Giá tiêu hôm nay 16/10: Hồ tiêu hữu cơ mở rộng cơ hội xuất khẩu sang các thị trường lớn

Giá tiêu hôm nay ngày 16/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 138.000 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 139.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai ổn định, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 138.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 138.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng chú trọng an toàn thực phẩm, nguồn gốc sản phẩm và tính bền vững trong sản xuất, phát triển hồ tiêu hữu cơ được xem là một hướng đi nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hồ tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, sản xuất hữu cơ cần gắn với hệ thống chứng nhận, kiểm soát chất lượng và liên kết tiêu thụ ổn định.

Tại xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn đang được địa phương chú trọng. Theo thông tin từ Báo Lâm Đồng, Hội Nông dân xã đã tổ chức 18 lớp tập huấn về sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, tập trung vào các nội dung như tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, che phủ đất, hạn chế xói mòn và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Hiện Trường Xuân có gần 5.000 ha hồ tiêu, trong đó hơn 100 ha được sản xuất theo hướng hữu cơ. Đây là cơ sở để địa phương từng bước hình thành vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển thị trường.

Về xuất khẩu, hồ tiêu hữu cơ có tiềm năng tiếp cận phân khúc khách hàng quan tâm đến sản phẩm được sản xuất theo quy trình bền vững. Tại EU, sản phẩm muốn được kinh doanh với tư cách hữu cơ phải đáp ứng quy định hữu cơ của thị trường. Tương tự, tại Mỹ, chứng nhận USDA Organic là cơ sở quan trọng để đưa sản phẩm vào phân khúc hữu cơ. Nhật Bản cũng có hệ thống tiêu chuẩn JAS Organic. Bên cạnh chứng nhận hữu cơ, hồ tiêu vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và giới hạn dư lượng theo quy định của từng thị trường.

Dù vậy, sản xuất theo hướng hữu cơ không đồng nghĩa với việc sản phẩm đã đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế. Để xuất khẩu vào phân khúc này, các chủ thể cần đáp ứng yêu cầu chứng nhận, kiểm soát quá trình sản xuất, sơ chế và truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì chất lượng đồng đều, kiểm soát nguy cơ nhiễm chéo và bảo đảm sản lượng cũng là những yếu tố quan trọng.

Do đó, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp có vai trò then chốt trong xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, giảm chi phí và kết nối đầu ra. Khi được tổ chức bài bản, hồ tiêu hữu cơ không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo thêm cơ hội để hồ tiêu Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Giá tiêu hôm nay ngày 16/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 16/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.827 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.347 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.