Giá tiêu hôm nay 15/10: Trong nước vượt mốc 140.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay ngày 15/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt tăng nhẹ, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 138.000 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 139.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 138.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 138.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg tại các địa phương sản xuất trọng điểm, đưa mặt bằng giá lên 138.000-140.500 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong những ngày gần đây, tuy nhiên biên độ tăng còn khiêm tốn.

Xét về cung - cầu, giá tiêu tăng có thể phản ánh sự cải thiện trong hoạt động thu mua hoặc tâm lý thị trường tích cực hơn. Tuy nhiên, chỉ với mức tăng 500 đồng/kg, chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng sẽ kéo dài. Diễn biến giá trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn, lượng hàng tồn kho và nguồn cung từ các quốc gia sản xuất chủ chốt.

Trong ngắn hạn, nếu nhu cầu thu mua tiếp tục được duy trì và nguồn cung không tăng đột biến, giá tiêu trong nước có thể giữ ở mặt bằng cao. Ngược lại, áp lực từ nhu cầu xuất khẩu suy yếu hoặc nguồn cung gia tăng có thể hạn chế đà tăng của thị trường.

Giá tiêu hôm nay ngày 15/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 14/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.827 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.347 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.