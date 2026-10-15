Giá tiêu hôm nay 15.10.2026: Chờ tín hiệu từ sức mua

Trước phiên giao dịch ngày 15.10, mức 140.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) là điểm đáng chú ý trong bảng giá công bố gần nhất ngày 13.10.

Các vùng còn lại nằm trong khoảng 137.500–139.000 đồng/kg, với chênh lệch giữa nơi cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá tiêu trong nước cao nhất 140.000 đồng/kg

Giá công bố ngày 13.10.2026.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng có mức thấp nhất, 137.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) cao hơn 500 đồng/kg, còn Đắk Lắk đạt 139.000 đồng/kg. Trong lần cập nhật này, cả năm khu vực đều không thay đổi so với phiên liền trước.

Khoảng cách giá giữa các vùng không lớn, nhưng giá mua từng lô hàng vẫn có thể khác nhau tùy chất lượng, độ ẩm và điều kiện giao nhận.

Giá tiêu xuất khẩu có sự phân hóa

Báo giá quốc tế ngày 13.10, được công bố trong các bản tin ngày 14.10, ghi nhận tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 6.827 USD/tấn, giảm 7 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia giảm 100 USD/tấn, còn 9.100 USD/tấn.

Tiêu đen Việt Nam được chào ở mức 5.950–5.995 USD/tấn tùy quy cách, còn tiêu trắng đạt 8.450 USD/tấn. Đây là các sản phẩm xuất khẩu, khác với tiêu xô thu mua tại vùng trồng nên không thể so sánh trực tiếp chỉ bằng cách quy đổi đơn vị.

Sức mua quyết định nhịp giá tiếp theo

Thị trường đang theo dõi nhu cầu mua hàng, trong đó có sức mua từ Trung Quốc sau kỳ nghỉ Quốc khánh. Nếu đơn hàng và hoạt động thu mua cải thiện, giá tiêu trong nước có thể được hỗ trợ. Ngược lại, sự thận trọng của người mua sẽ khiến khả năng tăng giá còn hạn chế.

Diễn biến giảm ở một số báo giá quốc tế cho thấy thị trường chưa hình thành xu hướng tăng đồng đều. Với phiên ngày 15.10, sức mua thực tế sẽ là tín hiệu quan trọng hơn những biến động nhỏ của từng báo giá xuất khẩu.