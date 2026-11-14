Giá tiêu hôm nay 14/11: Áp lực giảm giá lan rộng trên thị trường toàn cầu

Giá tiêu hôm nay ngày 14/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 134.500 - 136.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 134.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 135.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 135.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 134.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 14/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 14/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,43%, đạt 6.770 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,43% so với ngày trước đó, đạt 9.245 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 2,63%, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l giảm 4,20% đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l giảm 1,58% đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam giảm 1,78% đạt 8.300 USD/tấn.

Việc giá tiêu xuất khẩu tại nhiều quốc gia cùng giảm cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ diễn ra riêng tại Việt Nam mà đang xuất hiện trên phạm vi thị trường quốc tế. Đặc biệt, mức giảm tương đối mạnh của giá tiêu đen Việt Nam cho thấy hoạt động chào bán xuất khẩu đang chịu sức ép nhất định, trong bối cảnh các doanh nghiệp cần cân đối giá bán và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu nhiều khả năng tiếp tục biến động thận trọng, phụ thuộc vào diễn biến nhu cầu nhập khẩu, hoạt động giao dịch của doanh nghiệp và nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn. Nếu lực mua chưa cải thiện, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh đang lan rộng tại các vùng nguyên liệu, sau giai đoạn giá hồ tiêu duy trì ở mức cao. Việc giá giảm đồng loạt cũng phản ánh tâm lý thận trọng hơn của thị trường trong bối cảnh hoạt động giao dịch và thu mua chưa tạo được động lực đủ mạnh để hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, việc giá giảm trong một số phiên chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường bước vào chu kỳ giảm sâu. Diễn biến giá thời gian tới vẫn cần được theo dõi cùng các yếu tố về tồn kho, nhu cầu tiêu thụ và tiến độ xuất khẩu của Việt Nam cũng như các nước sản xuất chủ chốt.