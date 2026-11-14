Giá tiêu hôm nay 14.11.2026: Chờ sức mua sau phiên giảm tại năm vùng

Mức giảm không đồng đều trong ngày 13.11 đã thu hẹp khoảng cách giá giữa năm vùng được theo dõi. Đắk Lắk vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách với nhóm thấp nhất chỉ còn 1.500 đồng/kg, so với 2.500 đồng/kg trong bảng ngày 12.11.

Hình minh họa

Giá tiêu trong nước: Dùng bảng ngày 13.11 làm tham chiếu

Bài được chuẩn bị tối 13.11.2026 cho ngày 14.11.2026. Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 13.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:01 ngày 13.11.2026 chưa có bảng giá ngày 14.11.

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô. Biến động trong bảng thuộc ngày 13.11 so với 12.11.2026.

Bình quân số học của năm vùng đạt 135.100 đồng/kg, thấp hơn 1.200 đồng/kg so với ngày 12.11. Đắk Lắk giảm mạnh nhất, trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu điều chỉnh ít nhất. Gia Lai và Bình Phước cùng nằm ở đáy bảng tham chiếu.

Các mức trên phản ánh giá tham khảo theo vùng. Giá giao dịch từng lô còn phụ thuộc chất lượng, độ ẩm, khối lượng và điều kiện giao nhận.

Giá tiêu quốc tế: Giữ riêng ngày báo giá và đơn vị

Bảng quốc tế dưới đây sử dụng báo giá ngày 12.11.2026, cũ hơn hai ngày so với ngày xuất bản. Đến thời điểm chốt tối 13.11, chưa xác minh được bảng mới hơn có ngày báo giá rõ ràng.

Đơn vị: USD/tấn.

Tại thị trường nội địa Ấn Độ, hai loại tiêu xác minh được tên hàng có mức tham chiếu như sau:

Chưa có dữ liệu so sánh mới tương thích để xác định biến động quốc tế trong ngày 13.11. Giá xuất khẩu và giá thu mua tiêu xô trong nước cũng khác quy cách hàng hóa, nên không dùng trực tiếp để tính chênh lệch thương mại.

Dự báo ngày 14.11: Cần thêm lực mua để ổn định giá

Thông tin về nhu cầu nhập khẩu cho thấy một bộ phận khách hàng Mỹ đã gom hàng từ trước, khiến nhịp mua hiện tại chậm lại. Tiến độ giao hàng cuối năm cũng có dấu hiệu giãn ra, dù triển vọng xuất khẩu cả năm vẫn tích cực.

Với mức giảm xuất hiện tại cả năm vùng trong bảng ngày 13.11, thị trường cần thêm lực thu mua để ổn định. Nếu doanh nghiệp tăng mua phục vụ đơn hàng, giá có thể chững lại sau nhịp điều chỉnh. Ngược lại, giao dịch tiếp tục chậm sẽ duy trì áp lực lên những nơi bên bán cần giải phóng hàng.

Chưa đủ tín hiệu để xác định chắc chắn hướng giá ngày 14.11 hoặc đưa ra mức dự báo riêng cho từng địa phương.