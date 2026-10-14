Giá tiêu hôm nay 14/10: Thị trường chờ lực cầu từ Trung Quốc

Giá tiêu hôm nay ngày 14/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.500 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Diễn biến thị trường trong nước hôm nay cho thấy giá đang được hỗ trợ sau nhịp tăng mới nhất. Tuy nhiên, để xác định khả năng duy trì đà tăng, cần tiếp tục theo dõi hoạt động thu mua của doanh nghiệp và lượng hàng lưu thông trên thị trường.

Trong trường hợp nguồn cung đưa ra thị trường hạn chế, trong khi nhu cầu thu mua cải thiện, giá tiêu có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, nếu sức mua chững lại, thị trường có khả năng chuyển sang trạng thái ổn định sau đợt tăng gần đây.

Giá tiêu hôm nay ngày 14/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 14/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,10%, đạt 6.827 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,11% so với ngày trước đó, đạt 9.347 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm 1,1% ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Trái với diễn biến ổn định tại Việt Nam, thị trường hồ tiêu thế giới hôm nay có sự điều chỉnh giảm tại Indonesia và Malaysia. Sự phân hóa này cho thấy thị trường hồ tiêu quốc tế chưa có động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng đồng đều giữa các quốc gia sản xuất và xuất khẩu.

Theo đánh giá trong báo cáo thị trường gần đây của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn. Trong đó, hoạt động mua hàng của Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là yếu tố đáng chú ý.

Nếu các doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc tăng cường đặt hàng, nhu cầu có thể tạo thêm lực hỗ trợ cho giá hồ tiêu quốc tế. Ngược lại, nếu người mua tiếp tục thận trọng và chỉ ký kết những hợp đồng phục vụ nhu cầu trước mắt, thị trường nhiều khả năng duy trì trạng thái giằng co.

Bên cạnh Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, nguồn cung từ các quốc gia cạnh tranh và biến động tỷ giá cũng sẽ ảnh hưởng đến giá chào bán, khả năng cạnh tranh giữa các nguồn hàng và diễn biến giao dịch trên thị trường quốc tế.

Nhìn chung, diễn biến giá tiêu trong những ngày tới cần được đánh giá trên cơ sở sức mua thực tế và tương quan cung - cầu. Hoạt động đặt hàng của Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ là một trong những yếu tố quan trọng cần theo dõi để xác định khả năng hình thành xu hướng giá mới.