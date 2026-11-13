Giá tiêu hôm nay 13/11: Tiếp tục đi ngang, thị trường chờ động lực mới

Giá tiêu hôm nay ngày 13/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 135.500 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 135.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu trong nước được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, chủ yếu quanh vùng 135.500 - 138.000 đồng/kg. Khả năng tăng giá có thể xuất hiện nếu nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu cải thiện, trong khi nguồn cung chưa tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, nếu hoạt động giao dịch tiếp tục trầm lắng, đặc biệt khi các nhà nhập khẩu chưa đẩy mạnh đơn hàng mới, giá tiêu có thể tiếp tục đi ngang hoặc xuất hiện những nhịp điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn chờ đợi những tín hiệu mới từ nhu cầu nhập khẩu và hoạt động giao dịch quốc tế. Với nguồn cung vụ mới chưa tạo áp lực đáng kể trong ngắn hạn, giá tiêu vẫn có yếu tố hỗ trợ nhất định. Tuy nhiên, để hình thành xu hướng tăng rõ rệt, thị trường cần thêm động lực từ nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu trong thời gian tới.

Giá tiêu hôm nay ngày 13/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 12/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.799 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.285 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.