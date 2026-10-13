Giá tiêu hôm nay 13/10: Trong nước nối dài đà tăng

Giá tiêu hôm nay ngày 13/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tăng nhẹ, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.500 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 138.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai tăng 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 137.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá hồ tiêu trong nước tăng 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đưa mặt bằng giá lên 137.500 - 140.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang có dấu hiệu phục hồi sau những phiên giao dịch tương đối ổn định. Tuy nhiên, mức tăng chưa lớn, phản ánh đà đi lên vẫn còn thận trọng và chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường bước vào một chu kỳ tăng giá mới.

Trong những ngày tới, giá hồ tiêu trong nước được dự báo có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng phụ thuộc vào lực mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu, nhu cầu giao hàng tại những thị trường chủ lực và diễn biến giá hồ tiêu trên thị trường quốc tế. Nếu nhu cầu thu mua cải thiện, giá tiêu có thể duy trì đà tăng nhẹ. Ngược lại, nếu lực mua không đủ mạnh, thị trường nhiều khả năng quay lại trạng thái ổn định hoặc xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Nhìn chung, xu hướng giá hồ tiêu trong ngắn hạn vẫn cần được theo dõi thêm. Mức tăng hiện tại là tín hiệu tích cực, nhưng diễn biến những phiên tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tương quan cung - cầu và khả năng duy trì lực mua trên thị trường.

Giá tiêu hôm nay ngày 13/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 13/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.834 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.357 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.