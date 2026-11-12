Giá tiêu hôm nay 12/11: Thị trường trong nước và thế giới tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay ngày 12/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 135.200 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 135.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Như vậy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì trong biên độ tương đối hẹp. Theo đánh giá của một số chuyên gia ngành hàng, diễn biến này cho thấy hoạt động giao dịch đang ở trạng thái thận trọng, khi cả người bán và doanh nghiệp thu mua chưa có động thái đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi đáng kể về giá. Mặt bằng giá vẫn ở mức cao, song để hình thành một nhịp tăng mới, thị trường cần thêm những tín hiệu tích cực từ nhu cầu tiêu thụ và hoạt động giao dịch xuất khẩu.

Giá tiêu hôm nay ngày 12/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 12/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.799 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.285 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Nhìn chung, giá tiêu tại các thị trường chủ chốt chưa xuất hiện biến động đáng kể, phản ánh trạng thái tương đối cân bằng giữa cung và cầu trong ngắn hạn. Mặc dù một số thị trường từng ghi nhận xu hướng tăng trong tuần đầu tháng 11, diễn biến này chưa tạo được động lực đủ mạnh để thúc đẩy mặt bằng giá toàn cầu đi lên.