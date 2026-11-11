Giá tiêu hôm nay 11/11: Thị trường hồ tiêu thế giới duy trì ổn định đầu tháng 11

Giá tiêu hôm nay ngày 11/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 135.000 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 135.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 11/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 10/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.799 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.285 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo cập nhật của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu toàn cầu trong những ngày đầu tháng 11/2026 nhìn chung duy trì trạng thái ổn định, song xu hướng tăng giá đã xuất hiện rõ hơn tại một số quốc gia sản xuất như Ấn Độ và Sri Lanka. Diễn biến giữa các thị trường có sự phân hóa, phản ánh những khác biệt về cung - cầu, tỷ giá và hoạt động giao dịch tại từng quốc gia.

Tại Ấn Độ, giá chào bán hồ tiêu tăng mạnh trong suốt kỳ báo cáo, cho thấy thị trường vẫn duy trì trạng thái vững chắc. Đáng chú ý, đồng rupee tăng 0,5% so với USD, góp phần cải thiện sức mạnh của đồng nội tệ và có thể tác động đến tương quan giá hồ tiêu trong hoạt động thương mại quốc tế. Sri Lanka cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giá chào bán tiếp tục tăng mạnh, cho thấy áp lực tăng giá không chỉ xuất hiện riêng tại thị trường Ấn Độ.

Trái lại, diễn biến giá tại Malaysia có sự phân hóa giữa các chủng loại. Giá tiêu trắng nội địa tăng, trong khi giá tiêu đen giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá xuất khẩu của Malaysia nhìn chung không thay đổi trong tuần, cho thấy biến động ở thị trường nội địa chưa tạo ra sự điều chỉnh tương ứng đối với mặt bằng giá xuất khẩu.

Tại Indonesia, Campuchia và Trung Quốc, thị trường tiếp tục duy trì ổn định, với các biến động giá không đáng kể. Trong khi đó, Brazil ghi nhận sự điều chỉnh đối với giá tiêu đen, đồng thời đồng real giảm 1,8% so với USD. Diễn biến tỷ giá này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu của Brazil nhờ hàng hóa trở nên cạnh tranh hơn về giá trên thị trường quốc tế, dù tác động thực tế còn phụ thuộc vào chi phí sản xuất và chính sách bán hàng của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, thị trường ghi nhận sự điều chỉnh ở một số phân khúc giá, song giá xuất khẩu tiêu trắng vẫn được giữ ổn định trong tuần. Điều này cho thấy thị trường trong nước đang có những diễn biến riêng, trong khi hoạt động xuất khẩu chưa xuất hiện áp lực điều chỉnh giá đáng kể đối với mặt hàng tiêu trắng. Trong bối cảnh nguồn cung vụ mới chưa tạo ra sự thay đổi lớn về lượng hàng lưu thông, diễn biến giá trong nước vẫn cần được theo dõi sát trong thời gian tới.