Giá tiêu hôm nay 10/11: Mỹ tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu từ Việt Nam

Giá tiêu hôm nay ngày 10/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 135.000 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 135.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 10/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 10/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.799 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.285 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo dữ liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 9 tháng năm 2026, Mỹ nhập khẩu 68.797 tấn hồ tiêu, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất, chiếm 79,9% tổng lượng nhập khẩu, tăng đáng kể so với mức 69,3% của cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9/2026, Mỹ nhập khẩu 6.797 tấn hồ tiêu, trị giá 52,3 triệu USD, giảm 4,6% về lượng và 4,4% về giá trị so với tháng trước, nhưng tăng 19,7% về lượng so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 5.212 tấn, chiếm 76,7% tổng lượng nhập khẩu. So với tháng 8/2026, lượng nhập khẩu từ Việt Nam giảm 7,1%, tương ứng 396 tấn, là nguyên nhân chính khiến tổng nhập khẩu của Mỹ giảm trong tháng. Tuy nhiên, so với tháng 9/2025, lượng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 32,9%, cao hơn mức tăng chung của thị trường.

Trong khi đó, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 825 tấn, tăng 9,3% so với tháng trước nhưng giảm 17,7% so với cùng kỳ. Indonesia cung cấp 456 tấn, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Nhập khẩu từ Brazil giảm 47,6% so với tháng trước, xuống còn 65 tấn.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Mỹ nhập khẩu 68.797 tấn hồ tiêu, trị giá 524 triệu USD, tăng lần lượt 7,1% về lượng và 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu vẫn thấp hơn 5,9% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng quý III/2026, nhập khẩu đạt 21.234 tấn, giảm 18,5% so với quý II, cho thấy nhịp độ nhập khẩu có dấu hiệu chậm lại.

Đáng chú ý, Việt Nam cung cấp 54.939 tấn hồ tiêu cho Mỹ trong 9 tháng, tăng 23,3%, tương ứng tăng 10.389 tấn so với cùng kỳ. Qua đó, thị phần của Việt Nam tăng từ 69,3% lên 79,9%.

Ngược lại, nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 15,2%, còn 5.845 tấn, chiếm 8,5% thị phần. Indonesia giảm mạnh 52,1%, xuống 3.721 tấn, khiến thị phần thu hẹp từ 12,1% xuống 5,4%. Brazil đạt 2.375 tấn, tăng 6,9%.

Nhìn chung, cơ cấu nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ đang dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng nguồn cung từ Việt Nam. Tuy nhiên, đà nhập khẩu chậm lại trong quý III cho thấy triển vọng những tháng cuối năm vẫn cần được theo dõi, đặc biệt là diễn biến nhu cầu và hoạt động bổ sung tồn kho của các doanh nghiệp Mỹ.