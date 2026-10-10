Giá tiêu hôm nay 10/10: Trong nước hạ nhiệt, thị trường chờ động lực mới

Giá tiêu hôm nay ngày 10/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 135.500 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 135.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Diễn biến giá tiêu tuần qua phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng của thị trường sau giai đoạn duy trì mặt bằng giá cao. Khi lực mua chưa đủ mạnh, giá tiêu dễ chịu sức ép điều chỉnh, nhất là trong bối cảnh giá xuất khẩu và diễn biến thị trường quốc tế chưa tạo được động lực tăng đồng đều.

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định sau nhịp giảm giữa tuần, đưa mặt bằng thu mua về 135.500-139.000 đồng/kg. So với đầu tuần, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm giảm khoảng 1.000-1.500 đồng/kg. Trong tuần tới, thị trường được dự báo có thể tiếp tục đi ngang, tùy thuộc vào nhu cầu xuất khẩu và diễn biến giá tiêu thế giới.

Theo hướng tích cực, giá tiêu có thể phục hồi nếu doanh nghiệp tăng mua hàng để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu. Ngược lại, nếu nhu cầu giao dịch suy yếu hoặc giá tiêu quốc tế giảm, thị trường trong nước vẫn có nguy cơ điều chỉnh thêm.

Nhìn chung, sau nhịp giảm giữa tuần, thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn chờ đợi tín hiệu mới từ lực cầu. Hoạt động xuất khẩu duy trì kết quả tích cực là yếu tố hỗ trợ quan trọng, nhưng để giá phục hồi bền vững, thị trường cần lực mua thực chất hơn.

Giá tiêu hôm nay ngày 10/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 10/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.834 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.357 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.