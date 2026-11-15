Giá thuê nhà tại Mỹ giảm đáng kể sau khi điều chỉnh lạm phát

Một ngôi nhà rao bán ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

Nếu điều chỉnh theo lạm phát, mức giảm còn lớn hơn. Cụ thể, giá thuê 1.774 USD năm 2022 tương đương khoảng 1.953 USD vào năm 2026. Như vậy, người thuê nhà hiện trả thấp hơn khoảng 259 USD/tháng, tương đương 13% so với mức giá thuê đã điều chỉnh lạm phát.

Breitbart News cho rằng chính sách kiểm soát nhập cư và siết chặt biên giới của chính quyền Tổng thống Donald Trump là một trong những yếu tố góp phần làm giảm nhu cầu thuê nhà. Theo lập luận của báo này, lượng người nhập cư tăng mạnh dưới thời chính quyền tiền nhiệm đã tạo thêm áp lực lên thị trường nhà ở, đặc biệt trong giai đoạn giá thuê tăng cao năm 2022. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở và những thay đổi về nhu cầu tại từng khu vực cũng là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thuê.

Theo Realtor.com, mặc dù giá thuê tháng 9/2026 thấp hơn 4,5% so với mức đỉnh tháng 8/2022, con số này vẫn cao hơn 14,5% so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, vào tháng 8/2019. Nguồn cung căn hộ mới gia tăng, đặc biệt tại các thành phố miền Nam, cùng xu hướng người thuê chuyển từ những đô thị có chi phí sinh hoạt cao sang các khu vực rẻ hơn, đang góp phần điều chỉnh thị trường.

Số lượng nhà cho thuê tại Mỹ cũng tăng từ khoảng 43 triệu căn lên 46,8 triệu căn vào năm 2026. Nguồn cung mới từ các dự án chung cư và nhà ở cho thuê đã góp phần giảm áp lực thiếu hụt tại nhiều địa phương.

Thị trường bất động sản đầu tư cũng ghi nhận xu hướng điều chỉnh. Theo Macrotrends.net, chỉ số giá bất động sản chung cư nhiều hộ gia đình đạt đỉnh 412,8 tỷ USD vào tháng 6/2022, sau đó giảm 22,9% tính đến tháng 6/2026. Breitbart News cho rằng chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump là một trong những yếu tố tác động đến xu hướng này, bên cạnh những thay đổi về nhu cầu và điều kiện thị trường.

Tại thủ đô Washington, D.C., số liệu của UrbanTurf cho thấy giá thuê sau khi điều chỉnh lạm phát đã giảm khoảng 10% kể từ năm 2020. Một số khu vực lân cận thuộc bang Virginia cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

Tuy nhiên, khả năng chi trả nhà ở vẫn là thách thức đối với nhiều hộ gia đình Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở thuộc Đại học Harvard, năm 2022 có khoảng một nửa số hộ gia đình thuê nhà phải dành hơn 30% thu nhập cho tiền thuê và các dịch vụ tiện ích. Đến năm 2026, hơn một nửa số người thuê nhà tại 12 bang, trong đó có California, Florida và Nevada, vẫn phải chịu gánh nặng chi phí nhà ở.

Một số trường hợp khó khăn về nhà ở cũng phản ánh áp lực chi phí trong giai đoạn giá thuê tăng mạnh. Tại bang Arizona, anh Morgan Rice và bạn gái từng phải chuyển sang sống trong xe ô tô sau khi giá thuê căn hộ một phòng ngủ tại thành phố Avondale tăng từ khoảng 800 USD lên hơn 1.300 USD/tháng. Tại New York, năm 2024, lực lượng cứu hỏa phát hiện một tầng hầm cải tạo trái phép thành nơi ở cho khoảng 70 người nhập cư, với mức thuê lên tới 300 USD/người/tháng, nhưng không bảo đảm các điều kiện thông gió và vệ sinh.

Realtor.com dự báo giá thuê nhà tại Mỹ có thể tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước nhờ nguồn cung căn hộ mới được đưa vào thị trường trong những năm gần đây. Dù vậy, mức giảm giá thuê chưa đồng nghĩa với việc khả năng chi trả nhà ở đã được cải thiện đồng đều, nhất là tại các bang và đô thị có chi phí sinh hoạt cao.