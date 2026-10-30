Giá thực phẩm tại Israel đối mặt làn sóng tăng mới sau bầu cử

Theo báo kinh tế Calcalist, giá trứng thuộc diện quản lý của nhà nước sẽ tăng 2,1% từ ngày 1/11, tương đương 0,27-0,33 shekel mỗi hộp 12 quả. Theo đó, giá một hộp trứng cỡ lớn sẽ tăng lên 14,54 shekel (khoảng 4,65 USD), trong khi hộp trứng cỡ trung bình có giá 13,40 shekel (khoảng 4,28 USD). Bộ Nông nghiệp Israel cho biết việc điều chỉnh xuất phát từ chi phí sản xuất và phân phối gia tăng, bao gồm thức ăn chăn nuôi, nhân công, năng lượng và bao bì.

Cùng thời điểm, giá bột mì dự kiến tăng từ 11-14% do giá lúa mì thế giới và chi phí vận chuyển leo thang. Các nhà cung cấp cho biết xung đột Nga - Ukraine gia tăng khiến hoạt động vận chuyển lúa mì qua các cảng Biển Đen bị gián đoạn, buộc doanh nghiệp phải chuyển sang nhập khẩu từ Tây Âu với chi phí cao hơn 35-40% so với vài tháng trước. Hai nhà cung cấp Bar-Rav và Mifratz Flour Mills đã thông báo tăng giá lần lượt 11% và 14% từ tháng 11.

Việc giá bột mì tăng được dự báo sẽ đẩy chi phí sản xuất bánh mì, mì ống và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc lên cao. Các cơ sở sản xuất bánh có thể tăng giá những mặt hàng không thuộc diện kiểm soát, đồng thời đề nghị Bộ Kinh tế điều chỉnh giá bánh mì được nhà nước quản lý. Đáng chú ý, giá bánh mì thuộc diện kiểm soát tại Israel đã không được điều chỉnh trong bốn năm qua.

Áp lực lạm phát thực phẩm còn có nguy cơ lan rộng do giá ngũ cốc tăng kéo theo chi phí thức ăn chăn nuôi, ảnh hưởng đến các sản phẩm sữa, thịt gia cầm và trứng. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu có thể tăng sau khi chính sách hỗ trợ thuế tiêu thụ đặc biệt hết hiệu lực, trong khi thuế bất động sản địa phương và chi phí lao động cũng đang gia tăng.

Theo Calcalist, thời điểm tăng giá ngay sau bầu cử làm dấy lên lo ngại các doanh nghiệp có thể tận dụng giai đoạn dư luận và giới chính trị tập trung vào đàm phán thành lập chính phủ để điều chỉnh giá bán. Tuy nhiên, những cam kết tranh cử về chống độc quyền và giảm chi phí sinh hoạt cũng có thể khiến các nhà sản xuất thận trọng hơn trước nguy cơ vấp phải phản ứng từ người tiêu dùng.

Diễn biến này đặt ra thách thức sớm đối với chính phủ Israel sắp được thành lập, trong bối cảnh kiểm soát giá thực phẩm và giảm gánh nặng sinh hoạt là những vấn đề được quan tâm trong chiến dịch tranh cử vừa qua.