Giá thực của căn hộ hạng sang Hà Nội nhìn từ giá 'mồi' Astor 1

Từ 'giá mồi' hấp dẫn

Thông tin một dự án mới tại khu đô thị Ciputra ở phía Tây Hồ Tây có giá từ 95 triệu đồng/m2 nhanh chóng đưa Astor 1 thành chủ đề nóng trên các diễn đàn bất động sản. Quanh khu vực này, căn hộ cao cấp và hạng sang đang được chào 150-200 triệu đồng/m2, thậm chí cao hơn. Vì thế, một căn hộ mới với ngân sách thấp hơn đáng kể ở nơi tập trung nhiều dự án đắt đỏ là cơ hội mà ít người nghĩ sẽ gặp lại.

Mặc dù chủ đầu tư chưa chính thức công bố giá và dự án cũng chưa đủ điều kiện mở bán song bảng giá dự kiến của các đại lý cho thấy đây là mức sàn của một khung giá rộng, chứ không phải mặt bằng giá của dự án. Theo tài liệu của một đại lý F1, 95 triệu đồng/m2 nằm ở đầu thấp nhất của nhóm căn hai phòng ngủ loại lớn, diện tích từ khoảng 95 m2 đến hơn 100 m2, có giá dự kiến 95-118 triệu đồng/m2. Căn 95 m2 ở đơn giá thấp nhất đã khoảng 9 tỷ đồng, căn 100 m2 khoảng 9,5 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 6,6 tỷ đồng xuất hiện trong lời giới thiệu ban đầu và một số tin rao vặt.

Căn hai phòng ngủ loại nhỏ, khoảng 70 m2, được chào 115-127 triệu đồng/m2, tương đương 8,05-8,89 tỷ đồng. Căn ba phòng ngủ có giá 116-135 triệu đồng/m2, studio 118-128 triệu đồng/m2. Các mức này tính trên diện tích thông thủy, đã gồm VAT và kinh phí bảo trì. Nghịch lý là căn có đơn giá thấp nhất lại thuộc nhóm diện tích lớn nhất, nên đòi hỏi tổng ngân sách cao nhất.

Khoảng cách giữa lời chào và giá phải trả còn nới rộng hơn khi tính đến cách thanh toán. Theo môi giới đăng tin dự án, các mức giá trên áp dụng cho phương án thanh toán sớm tới 95% giá trị căn hộ, được chiết khấu tối đa 14%. Một số trang tư vấn dự án cũng giới thiệu phương án thanh toán theo tiến độ với chiết khấu 4%. Nếu hai mức chiết khấu cùng tính trên một giá gốc và không có ưu đãi khác, đơn giá 95 triệu đồng/m2 sau chiết khấu 14% sẽ tương ứng khoảng 106 triệu đồng/m2 với người hưởng mức 4%.

Một giám đốc kinh doanh của đơn vị F1 dự án cho biết mức khoảng 95 triệu đồng/m2 không nên được hiểu là mặt bằng giá chung. Theo vị này, đó là mức thấp nhất trong bảng giá dự kiến, gắn với điều kiện hưởng chiết khấu tối đa và thường chỉ áp dụng cho một số ít căn có tầng, hướng hoặc vị trí kém thuận lợi. Với căn đẹp hơn, hoặc khi khách chọn thanh toán theo tiến độ và dùng vốn vay, mức giá áp dụng sẽ khác.

Cần nói rõ rằng "giá mồi" là cách gọi quen thuộc của thị trường để chỉ mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể giá bán thực tế. Các đại lý cũng đang chờ bảng giá chính thức cho từng căn. Vì vậy, người mua cần phân biệt ba khái niệm: giá dự kiến, giá sau chiết khấu và giá tương ứng với phương án thanh toán.

Theo ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes, con số 95 triệu đồng/m2 tạo ra tác động hai chiều. Mức giá này giúp Astor 1 thu hút sự chú ý giữa mặt bằng giá cao tại Ciputra, nhưng cũng đặt dự án trước áp lực phải đáp ứng kỳ vọng do chính thông tin ban đầu tạo ra. Ở chiều ngược lại, con số này vẫn có thể thành mốc để khách so sánh, thương lượng và chất vấn giá của các dự án lân cận, buộc họ bổ sung ưu đãi hoặc chấp nhận quyết định mua bị trì hoãn.

Dự án Astor 1 nằm ngay sát đường vành đai 3 phía đầu cầu Thăng Long. Ảnh minh hoạ: Hoàng Anh

Đến mặt bằng giá chung của thị trường

Từ trường hợp Astor 1, câu hỏi lớn hơn là liệu có thể kỳ vọng căn hộ hạng sang trong vành đai 3 của Hà Nội bán phổ biến dưới 100 triệu đồng/m2. Dữ liệu thị trường cho thấy khả năng này thấp, vì cả giá chung, giá cạnh tranh lẫn chi phí đầu vào đều không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thứ nhất, mặt bằng chung đã vượt ngưỡng. Theo Savills, giá chào bán sơ cấp căn hộ Hà Nội quý II/2026 đạt khoảng 116 triệu đồng/m2, tăng 16% theo quý và 27% so với cùng kỳ. Khi mức trung bình toàn thành phố đã cao hơn 100 triệu đồng/m2, một dự án hạng sang ở vị trí tốt khó có cơ sở để bán phổ biến dưới ngưỡng này.

Thứ hai, các dự án cạnh tranh chào giá cao hơn nhiều, và không có dấu hiệu hạ giá. Quanh Astor 1, phổ giá chào bán sơ cấp là 152-290 triệu đồng/m2, chưa tính mức chênh cao hơn trên thị trường thứ cấp. Noble Crystal Tây Hồ của Sunshine Group chào khoảng 155-263 triệu đồng/m2. Maison Privée của CapitaLand Development ở mức 193-220 triệu đồng/m2 theo dữ liệu cuối tháng 9/2026, còn CBRE ghi nhận từ khoảng 198 triệu đồng/m2.

Ra khỏi Ciputra, khu vực Tây Hồ Tây cũng phổ biến trên 100 triệu đồng/m2: Celestine Westlake 146-200 triệu đồng/m2, The Reflection West Lake 130-211 triệu đồng/m2, Endless Skyline West Lake 136-180 triệu đồng/m2.

Ngay cả Kosmo Tây Hồ, dự án bàn giao từ năm 2019, cũng được chào phổ biến 100-135 triệu đồng/m2.

Ngưỡng ba chữ số còn xuất hiện ở nhiều dự án mới khác. Tại Cầu Giấy, Sun Feliza Suites chào 131-164 triệu đồng/m2theo dữ liệu đầu tháng 10/2026 trên Batdongsan.com.vn. Trên trục Nguyễn Trãi, tòa L1 phân khu The Bloom thuộc Lumière Hanoi Seasons Garden mở bán khoảng 125-180 triệu đồng/m2, tùy phương án thanh toán.

Đúng là vẫn có những căn dưới 100 triệu đồng/m2, nhưng thường chỉ là đáy của một khung giá rộng. Rivea Residences tại Vĩnh Hưng chào 91-167 triệu đồng/m2.

The Magnolia Private Residences của MIK Group tại Khai Sơn ở phía Đông Hà Nội, ở mức 89-119 triệu đồng/m2. Ở phía Tây, Hausman Premium Residences có giá từ 81,7-111 triệu đồng/m2. đa phần căn giá thấp có diện tích lớn nên tổng giá trị không thấp, còn căn hai phòng ngủ 63,4 m2 được rao 6,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 97-98 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, D'. Diamant Bleu của Tân Hoàng Minh tại phường Việt Hưng được môi giới chào 106-110 triệu đồng/m2, một số căn hai phòng ngủ lên 109-128 triệu đồng/m2.

Các đợt giảm giá và chiết khấu cũng chưa đổi được bức tranh. Chúng chủ yếu xuất hiện ở các dự án cũ, với mức không đáng kể.

Thứ ba, chi phí đầu vào buộc chủ đầu tư nhắm vào khách hàng thượng lưu. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và bất động sản Việt Nam, một nguyên nhân quan trọng khiến giá chung cư nội đô Hà Nội khó xuống dưới 100 triệu đồng/m2 là tiền sử dụng đất tăng vọt, cộng với chi phí triển khai dự án cao.

Để cạnh tranh và tối đa hóa lợi ích, chủ đầu tư phải tập trung vào chất lượng hoàn thiện cao và tiện ích đặc quyền, nhằm thu hút nhóm khách thượng lưu thay vì khách bình dân. Vì vậy, dù nguồn cung tăng, mặt bằng giá vẫn neo cao, còn các điều chỉnh cục bộ chưa đủ làm thay đổi rõ rệt ngân sách mua nhà.

Nguồn cung giá vừa phải có tồn tại, nhưng chủ yếu nằm ngoài vành đai 3, ở các khu đô thị phía Đông Hà Nội hoặc vùng lân cận thuộc Hưng Yên. Ngay tại đó, giá cũng đã nhích lên khá mạnh, tiệm cận 70 triệu đồng/m2, tức mức giá của căn hộ cao cấp hạng sang cách đây vài năm.

Phổ giá chung cư chào bán mới ở một số khu vực tại Hà Nội. Nguồn: BHS

Đơn giá thấp chưa giải quyết bài toán khả năng chi trả

Ngay cả khi đạt 95 triệu đồng/m2, một căn hộ tổng giá trị 9-10 tỷ đồng vẫn là rào cản lớn. Nếu phải thanh toán sớm 95% mới hưởng mức giá thấp nhất, yêu cầu về vốn sẵn có càng cao. Người đủ tiền cần tính thời gian vốn nằm trong dự án và chi phí cơ hội. Người cần vay phải so sánh phương án khác, với đơn giá và chi phí tài chính tương ứng.

Bối cảnh vốn cũng đã khác. Trước đây, khi lãi suất thấp, chi phí vay dễ chịu giúp một bộ phận người mua có dư địa chấp nhận mức giá mới. Nay chi phí vốn là sức ép lớn hơn, nên chênh lệch giá bán đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về vốn tự có và khả năng trả nợ. Khoảng cách giữa kỳ vọng ban đầu và số tiền thực tế phải trả vì thế càng khó khỏa lấp bằng những lời giới thiệu về tiềm năng tăng giá.

Bà Miền lưu ý, nhiều chủ đầu tư đã tung ra các gói hỗ trợ lãi suất giai đoạn đầu để giảm áp lực trước mắt. Nhưng khả năng mua nhà lâu dài vẫn phụ thuộc số tiền vay, thời điểm hết ưu đãi, khoản gốc phải trả và thu nhập của gia đình. Về phía doanh nghiệp, chiết khấu thanh toán sớm giúp đưa dòng tiền về nhanh hơn, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào số khách đủ khả năng và sẵn sàng xuống tiền, chứ không phải số người hỏi mua.

Vì vậy, Astor 1 đang đứng giữa hai lực kéo ngược chiều. Mức 95 triệu đồng/m2 đã đạt mục đích thu hút sự chú ý. Nhưng nếu giá chính thức cao hơn đáng kể, dự án sẽ phải thuyết phục chính những khách đã lấy con số này làm chuẩn.

Với thị trường chung, bài học rõ hơn. Ở phân khúc hạng sang trong vành đai 3, khi giá sơ cấp toàn thành phố đã vượt 100 triệu đồng/m2 và chi phí đất, chi phí triển khai cùng tăng, ngưỡng dưới 100 triệu đồng/m2 chủ yếu có giá trị thu hút sự chú ý. Mức giá thực sự quyết định giao dịch nằm ở bảng giá chính thức và phương án thanh toán mà từng khách hàng lựa chọn.