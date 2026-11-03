Giá thức ăn chăn nuôi tăng, giá heo hơi giảm

Một trại chăn nuôi heo tại phường Trảng Bom.

Tuy nhiên, hiện nay, ngành chăn nuôi lao đao vì từ đầu năm 2026 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi có nhiều đợt điều chỉnh tăng giá nhưng giá heo, gà người chăn nuôi bán tại trại đồng loạt giảm sâu. Đây là nguyên nhân chính nhiều trại tạm ngưng tái đàn, tăng đàn vào vụ nuôi thường được kỳ vọng nhất trong năm.

Thức ăn chăn nuôi “sốt giá”

Theo người chăn nuôi trên địa bàn thành phố, từ đầu năm 2026 đến nay, giá các loại thức ăn chăn nuôi đã nhiều lần điều chỉnh nhưng theo hướng tăng nhiều hơn giảm. Đặc biệt từ tháng 9 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã liên tục 2 lần điều chỉnh tăng ở mức cao. Tùy loại thức ăn chăn nuôi, mức giá đã tăng lên từ 18-20% so với hồi đầu năm.

Chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm đến 60-70% giá thành sản xuất nên việc giá mặt hàng này tăng có tác động rất lớn, làm tăng chi phí đầu vào trong chăn nuôi.

Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, nhiều cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố e dè tái đàn, tăng đàn, thậm chí tạm ngưng chăn nuôi. Ðây cũng là nguyên nhân chính khiến giá heo con giống giảm sâu. Heo con giống nặng hơn 10kg trước đây có giá khoảng 2 triệu đồng/con thì hiện chỉ còn khoảng hơn 1 triệu đồng/con. Tuy giá giảm sâu nhưng nhu cầu thị trường về heo con giống khá ảm đạm, nhiều trại giống bị tồn hàng.

Nguyên nhân khiến giá các loại thức ăn chăn nuôi gia cầm, heo, đại gia súc, thủy sản… đều tăng là do Việt Nam phụ thuộc thị trường nhập khẩu từ 65-75% các nguyên liệu thô trong chế biến (như bắp, lúa mì, khô đậu nành…) và phụ thuộc thị trường nhập khẩu trên 90% các chất phụ gia (như: vitamin, axit amin, khoáng chất, enzyme…). Thời gian qua, giá các loại nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi tăng cao còn do ảnh hưởng của chi phí vận chuyển, logistics tăng đột biến.

Ông Nguyễn Văn Ngôn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Đồng Phát (xã Xuân Đông) cho biết: Hiện nay, không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà ngay cả các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn cũng “gồng mình” gánh lỗ do giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao vì giá nguyên liệu chế biến nhập khẩu tăng mạnh. Không chỉ ngành chăn nuôi heo thua lỗ nặng, ngay cả với mô hình nuôi bò vỗ béo, giá bò hơi hiện bán gần 90 ngàn đồng/kg, cao hơn so cùng kỳ năm 2025 từ 4-5 ngàn đồng/kg nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp rất thấp, thậm chí bù lỗ vì chi phí đầu vào từ giá bò nhập khẩu đến thức ăn chăn nuôi và các chi phí khác đều tăng cao. Ngoài ra, người chăn nuôi còn gánh nhiều rủi ro về dịch bệnh, hao hụt…

Giá heo hơi giảm

Một nghịch lý đang diễn ra ở thị trường chăn nuôi là giá các loại thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi giá heo, gà và nhiều sản phẩm chăn nuôi khác đang giảm. Khoảng 2 tháng trở lại đây, mặt hàng heo hơi liên tục giảm giá, đang ở mức từ 45-47 ngàn đồng/kg, giảm hơn 10 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Giá heo giảm sâu nhưng sức mua trên thị trường vẫn chậm. Các trại nuôi gà thả vườn, gà tam hoàng… cũng đang bán ra ở mức thấp hơn giá thành sản xuất. Nguyên nhân chính là do giá thành chăn nuôi gà tăng cao vì ảnh hưởng của giá thức ăn chăn nuôi.

Ông Đồng Văn Biên, chủ trang trại chăn nuôi heo tại xã Bàu Hàm chia sẻ: “Cùng kỳ năm 2025, giá heo hơi bán tại trại từ 57-58 ngàn đồng/kg, còn hiện nay bán ra với giá 47-48 ngàn đồng/kg, thậm chí bán heo xô còn 43-44 ngàn đồng/kg. Với giá hiện nay, một con heo bán ra thị trường, người chăn nuôi lỗ hơn 1 triệu đồng. Khó khăn nữa là giá thấp nhưng thương lái không đến thu mua. Chúng tôi mong cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp để ổn định cả về giá thức ăn chăn nuôi cũng như sản phẩm đầu ra để người chăn nuôi bớt khó khăn”.

Ông Nguyễn Văn Quyết, hộ nuôi heo tại phường Trảng Bom so sánh: “Nhập heo con hơn 2 triệu đồng/con, nuôi 5-6 tháng mới đủ trọng lượng để bán. Đến khi bán, giá heo chưa đến 50 ngàn đồng/kg, trong khi với giá thức ăn chăn nuôi hiện nay, khấu hao do rủi ro thiệt hại vì dịch bệnh, giá thành sản xuất 1kg thịt heo từ 55-58 ngàn đồng, người nuôi heo đang thua lỗ nặng. Chính vì vậy, sau đợt xuất bán heo hơn 1 tháng trước, trại chăn nuôi của tôi đang tạm ngừng nuôi. Với tình hình giá heo hơi như hiện nay, tôi chưa tính đến chuyện tái đàn vì giá heo hơi thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất, đầu tư cầm chắc thua lỗ”.

Cùng nỗi lo, anh Trần Trung Thịnh, chủ trang trại nuôi heo quy mô lớn tại xã Gia Kiệm cho hay: Gia Kiệm trước đây là địa phương có truyền thống chăn nuôi heo nên tập trung rất đông trại nuôi. Hiện nay, số trại nuôi heo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gọi bán heo rất khó dù heo hơi giảm sâu dưới giá thành chăn nuôi. Nhiều trại nuôi heo tại địa phương đổ nợ do chăn nuôi, một số ít trại còn giữ nghề cũng đầu tư cầm chừng vì lo khó khăn về đầu ra.