Gia thế "khủng" của gia đình doanh nhân nghìn tỷ: Cha cựu lãnh đạo ngân hàng, con gái lọt top Hoa hậu, con trai út 9X điều hành loạt doanh nghiệp

Ông Huỳnh Bá Lân sinh năm 1956, xuất thân là một nhà giáo, từng giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ông chuyển sang kinh doanh và trở thành người đứng đầu Tập đoàn Kiến Á.

Người đặt nền móng cho Kiến Á ban đầu là bà Trần Thúy Nga, vợ ông Lân. Bà là kỹ sư Hóa học, thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kiến Á năm 1994, khởi đầu bằng hoạt động nhập khẩu và kinh doanh hàng hóa từ Italy, Tây Ban Nha.

Sau khoảng 4 năm, doanh nghiệp gặp khó khăn khi các sản phẩm nhập khẩu phải cạnh tranh với hàng nhái giá rẻ. Năm 1998, ông Huỳnh Bá Lân tham gia điều hành, định hướng Kiến Á chuyển sang kinh doanh bất động sản, với dự án đầu tiên tại Phước Long B, TP.HCM.

Gia đình doanh nhân Huỳnh Bá Lân

Kiến Á sau đó mở rộng quy mô, được biết đến qua các dự án nhà ở tại khu Đông và khu Nam TP.HCM. Đáng chú ý là khu căn hộ Imperia An Phú và loạt dự án thuộc khu đô thị Cát Lái.

Bên cạnh bất động sản, ông Lân còn gắn bó với lĩnh vực giáo dục. Ông từng tham gia sáng lập Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), đồng thời tiếp tục phát triển các cơ sở giáo dục như Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) và Trường phổ thông Duy Tân. Ngoài ra, ông Lân từng là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) trong giai đoạn từ tháng 10/2008 đến tháng 4/2013.

Gia đình ông Lân có ba người con, gồm Huỳnh Thúy Phương, Huỳnh Bích Phương và con trai út Huỳnh Bá Sỹ Hào. Cả ba đều có những dấu ấn riêng trong hoạt động kinh doanh, giáo dục và đầu tư.

Bà Huỳnh Thúy Phương, sinh năm 1984, là con gái cả của ông Huỳnh Bá Lân. Bà có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ Kellogg School of Management thuộc Đại học Northwestern (Mỹ), đồng thời từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Kiến Á.

Trong lĩnh vực giáo dục, bà Thúy Phương từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trường và Phó Hiệu trưởng điều hành UMT. Theo thông tin giới thiệu của trường, bà đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng trường.

Ngoài hoạt động quản lý, bà còn trực tiếp nắm vốn tại các doanh nghiệp liên quan đến Kiến Á. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được công bố, tại tháng 1/2024, bà sở hữu 43,18% vốn Công ty TNHH Đầu tư Việt Thăng Long, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 272 tỷ đồng.

Sinh năm 1988, Huỳnh Bích Phương là người được công chúng biết đến nhiều nhất trong ba anh chị em sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đó, cô là sinh viên Đại học Quốc tế Raffles.

Huỳnh Bích Phương lọt Top 20 và giành hai giải phụ gồm Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất và Người đẹp có gương mặt khả ái.

Tại đêm chung kết diễn ra ngày 14/8/2010 ở Tuần Châu, Quảng Ninh, Huỳnh Bích Phương lọt Top 20 và giành hai giải phụ gồm Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất và Người đẹp có gương mặt khả ái. Sau đó, cô sang Mỹ theo học thiết kế thời trang và ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí tại Việt Nam.

Huỳnh Bích Phương còn có hoạt động đầu tư trong hệ thống doanh nghiệp gia đình. Tháng 7/2024, bà sở hữu 32% vốn Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thế Giới Mới, pháp nhân từng nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại Kiến Á.

Huỳnh Bá Sỹ Hào (Bill Huỳnh) sinh năm 1996, là con trai út của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kiến Á.

Sau khoảng 8 năm học tập và làm việc ở nước ngoài, trong đó có thời gian sống tại New York (Mỹ), ông trở về Việt Nam tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình.

Trước khi trở về Kiến Á, ông Hào từng trải nghiệm các công việc như chuyên viên đầu tư và chuyên viên tín dụng. Khi gia nhập doanh nghiệp gia đình, ông bắt đầu với vị trí Trợ lý Tổng giám đốc, sau đó trở thành Trưởng bộ phận đầu tư.

Ông Hào tham gia điều hành nhiều pháp nhân thuộc hệ sinh thái Kiến Á. Ông từng giữ vị trí Tổng giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư Bắc Thủ Thiêm, Công ty TNHH Đầu tư Đại Hưng Phú và một số doanh nghiệp khác.