Tối 19/11, Khả Như khiến mạng xã hội bất ngờ khi đăng tải hình ảnh thân mật bên Huỳnh Phương, khoe chiếc nhẫn cầu hôn cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Dạ! Em chịu”. Sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò, cả hai đã chính thức công khai dấu mốc mới trong chuyện tình cảm.

Huỳnh Phương cầu hôn Khả Như.

Thông tin này lập tức khiến công chúng tò mò hơn về chàng trai được Khả Như lựa chọn đồng hành. Huỳnh Phương tên thật là Nguyễn Huỳnh Duy Phương, sinh năm 1992. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua vai trò diễn viên của FAPtv – nhóm hài nổi tiếng trên YouTube, từng tạo dấu mốc khi trở thành nhóm hài đầu tiên tại Việt Nam nhận nút kim cương của nền tảng này.

Từ thành viên FAPtv đến diễn viên sở hữu xe sang

Gia nhập FAPtv khoảng năm 2015, Huỳnh Phương dần trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của nhóm. Với lối diễn hài tự nhiên, biểu cảm đặc trưng và khả năng tạo tiếng cười, anh góp mặt trong nhiều sản phẩm được khán giả đón nhận. Bên cạnh các video trực tuyến, nam diễn viên còn tham gia một số dự án điện ảnh như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử và Dân chơi không sợ con rơi.

Sự nghiệp nghệ thuật mang lại cho Huỳnh Phương nguồn thu nhập đáng kể. Năm 2018, sau khoảng ba năm hoạt động cùng FAPtv, anh từng gây chú ý khi tự mua một chiếc Mercedes-Benz C-Class đời 2018. Việc sở hữu mẫu xe sang có giá trị tiền tỷ ở thời điểm đó khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi nam diễn viên vẫn còn khá trẻ.

Huỳnh Phương sở hữu một chiếc xe Mercedes-Benz C200 tiền tỷ.

Tuy nhiên, hoạt động nghệ thuật không phải nguồn thu nhập duy nhất của Huỳnh Phương. Nam diễn viên còn sớm bộc lộ sự quan tâm đến kinh doanh và từng hợp tác với những người bạn trong giới giải trí để phát triển các dự án riêng.

Lấn sân kinh doanh, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ

Một trong những lĩnh vực Huỳnh Phương tham gia là kinh doanh nha khoa. Anh hợp tác cùng Ngô Kiến Huy trong dự án nha khoa thẩm mỹ. Chia sẻ về ý tưởng này, nam diễn viên từng cho biết bản thân có mong muốn mở phòng khám từ khi còn học tại trường Sân khấu - Điện ảnh. Trải nghiệm từng gặp khó khăn vì vấn đề răng miệng và chi phí điều trị đã thôi thúc anh ấp ủ dự định phát triển một cơ sở nha khoa chú trọng chất lượng, đồng thời có mức giá phù hợp với nhiều người.

Huỳnh Phương tay trong tay cùng Khả Như.

Ngoài ra, Huỳnh Phương còn góp mặt trong dự án phòng tập gym cùng các nghệ sĩ như Tiến Luật, Ngô Kiến Huy,... Đây là một trong những hoạt động cho thấy nam diễn viên không chỉ giới hạn bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội ở những ngành nghề khác.

Dù không thường xuyên công khai chi tiết tài sản hay thu nhập cá nhân, những thông tin về xe sang và các hoạt động kinh doanh phần nào cho thấy Huỳnh Phương có nền tảng kinh tế được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau.

Ở tuổi 34, Huỳnh Phương đang có những dấu mốc đáng chú ý cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng. Từ một thành viên của nhóm hài trên YouTube, anh từng bước mở rộng hoạt động sang điện ảnh và kinh doanh. Sau khi nhận lời cầu hôn của nam diễn viên, Khả Như cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ, trong khi khán giả đang chờ đợi những thông tin tiếp theo về ngày vui của cặp đôi.