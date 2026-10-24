Giá thành điện năm 2025 thấp hơn giá bán lẻ bình quân hơn 111 đồng/kWh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố nội dung về chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025 của EVN.

Số liệu công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện (SXKD) năm 2025 được lập căn cứ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của EVN, báo cáo tài chính do đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán của Công ty mẹ EVN và các đơn vị thành viên; hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện.

Đồng thời, số liệu công bố đã tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, phụ trợ và quản lý ngành, dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Theo đó, tổng sản lượng điện thương phẩm thực tế thực hiện năm 2025 là 287,51 tỷ kWh. Tổng chi phí SXKD điện năm 2025 là 601.680,1 tỷ đồng (các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí SXKD điện).

Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2025 chỉ 2.092,70 đồng/kWh, trong khi đó giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT). Như vậy giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2025 thấp hơn giá bán lẻ điện bình quân hiện hành 111,3655 đồng/kWh. Chênh lệch giữa giá thành và mức giá bán lẻ điện bình quân đặt ra câu hỏi về khả năng giảm giá điện thời gian tới.

EVN công bố giá thành sảm xuất kinh doanh điện năm 2025 chỉ 2.092,70 đồng/kWh. Ảnh: Hoàng Giám

Trong đó bao gồm, tổng chi phí khâu phát điện là 498.362,7 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.733,35 đồng/kWh;

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 22.141,86 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 77,01 đồng/kWh;

Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 78.993,21 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 274,75 đồng/kWh;

Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.421,37 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 4,94 đồng/kWh;

Tổng chi phí dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực là 760,95 tỷ đồng, tương ứng với giá thành dịch vụ điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực theo điện thương phẩm là 2,65 đồng/kWh;

Tổng khoản chênh lệch doanh thu - chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo chưa nối lưới điện quốc gia do giá bán thấp hơn giá thành là -290,97 tỷ đồng;

Các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện luỹ kế đến hết năm 2025 là 17.506,64 tỷ đồng, bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện của năm 2021 (phần còn lại) và giai đoạn 2022-2025.