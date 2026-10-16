Giá than tăng 40% kể từ đầu năm

Mỏ than của Công ty Bharat Coking Coal Limited (BCCL) ở thành phố công nghiệp Asansol, Tây Bengal, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Dữ liệu từ LSEG cho thấy giá hợp đồng tương lai ngắn hạn đối với than nhiệt chất lượng cao của Australia - chuẩn tham chiếu của thị trường châu Á - đang giao dịch quanh mức 150 USD/tấn, sau khi tăng lên khoảng 152 USD/tấn vào ngày 6/10, gần mức cao nhất kể từ tháng 12/2023 ghi nhận hồi tháng 6.

Giá than nhiệt tiếp tục được nâng đỡ do tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng xuất phát từ cuộc xung đột tại Iran. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu tiêu thụ than đá trên toàn thế giới trong năm nay đang trên đà lập kỷ lục mới, đạt 8,94 tỷ tấn, tăng 1,2% so với mức của năm 2025.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng vọt. Trong bối cảnh đó, than đá trở thành giải pháp thay thế có chi phí rẻ hơn, đặc biệt đối với Ấn Độ và Pakistan - hai quốc gia phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung LNG từ Trung Đông.

Tuy nhiên, chỉ mình yếu tố nhu cầu vẫn chưa đủ để giải thích cho đà tăng giá này. Theo ông Mark Gresswell, Giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Commodity Insights của Australia, nguồn cung mới là nhân tố tác động lớn nhất chứ không phải nhu cầu.

Xuất khẩu từ Indonesia - một trong những quốc gia sản xuất than hàng đầu thế giới - đã chững lại khi chính phủ nước này thắt chặt các tiêu chí phê duyệt kế hoạch khai thác mỏ và siết chặt quy định về nguồn cung cho thị trường nội địa. Commodity Insights dự báo khối lượng xuất khẩu năm 2026 của Indonesia sẽ chỉ đạt khoảng 450 triệu tấn, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Australia, một quốc gia xuất khẩu than lớn, cũng đang đối mặt với những bất ổn về nguồn cung. Tuần trước, Tòa án Tối cao Australia đã giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới về việc hủy bỏ gia hạn thời gian khai thác sau tháng 12 tại mỏ than Mount Pleasant ở tiểu bang New South Wales.