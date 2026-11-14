Gia tăng trải nghiệm cho du khách mùa thu – đông

Du khách và các em học sinh tham quan tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, xã Tây Đô.

Dịp này, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, xã Pù Luông luôn thu hút đông đảo khách du lịch ở cả trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Đến đây, du khách không chỉ được hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên xanh mát, khám phá đời sống của đồng bào các dân tộc Thái, Mường mà còn được tham gia ngày hội du lịch cộng đồng Pù Luông, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao vô cùng sôi động, đặc sắc, như: thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đến từ các địa phương trong tỉnh, tham quan, mua sắm các sản vật, sản phẩm OCOP, thưởng thức các món ăn ẩm thực đặc trưng của địa phương và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian tung còn, kéo co, đi cà kheo, đẩy gậy.

Ông Nguyễn Nam Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông, cho biết: Muốn thu hút và giữ chân du khách, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ thì điểm đến cần được “kích hoạt” bằng các hoạt động trải nghiệm cụ thể. Chính vì vậy, năm nay vào dịp mùa thu - đông, xã đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc và khuyến khích các khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch như: du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp, nông thôn và chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đó, không chỉ đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn.

Nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang nỗ lực chuyển từ tư duy khai thác một sản phẩm chủ lực sang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm du lịch đồng bộ, từ việc kết nối không gian vui chơi, giải trí đến các hoạt động lưu trú, thưởng thức ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm đời sống, bản sắc văn hóa... Cùng với đó, tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch, thiết kế các tour, tuyến du lịch nhằm mang đến cho du khách một hành trình trọn vẹn và từng bước biến mùa thấp điểm thành mùa trải nghiệm có sức hấp dẫn riêng. Nổi bật là, tại Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, xã Tây Đô, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh thực hiện miễn phí vé vào tham quan từ ngày 23/11 đến hết ngày 24/11, đồng thời tổ chức các sự kiện văn hóa lễ hội, du lịch và nghề thủ công truyền thống vùng phụ cận nhằm thu hút du khách dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, cho biết: “Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học trên địa bàn xã tổ chức chương trình giáo dục di sản và các hoạt động chuyên đề để tạo sức hấp dẫn khách tham quan. Cùng với đó là tăng cường phối hợp với các công ty lữ hành tổ chức các tour, tuyến kết nối Thành Nhà Hồ với các điểm du lịch văn hóa, du lịch sinh thái cộng đồng nhằm mang đến thêm nhiều trải nghiệm cho du khách”.

Để mùa du lịch cuối năm ngày càng tạo sức hút đối với du khách, các đơn vị lữ hành trong tỉnh cũng đã linh hoạt xây dựng nhiều tour, tuyến du lịch mới có chất lượng và triển khai các gói khuyến mại, giảm giá dịch vụ, ưu đãi vé tham quan hoặc bổ sung tiện ích cho khách du lịch, bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng cam kết. Theo thống kê, hiện đã có 44 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia các chương trình ưu đãi, mức giảm cao nhất tới 70%. Mức giảm và thời gian áp dụng tùy từng chương trình, dịch vụ.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm, như: chương trình trải nghiệm sản phẩm du lịch biển; đón đoàn doanh nghiệp lữ hành, phóng viên báo chí khảo sát điểm đến; tham gia Festival Thu Hà Nội 2026 và tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch... Cùng với đó, là tổ chức đa dạng các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch, góp phần giữ đà tăng trưởng và khẳng định vị thế “Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn" trong lòng du khách.