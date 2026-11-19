Gia tăng tình trạng vứt xác lợn chết xuống kênh Bắc
Những ngày qua, trên tuyến kênh Bắc đoạn qua đập Quy Xá, thôn Lạc Quy, xã Thiệu Trung xuất hiện khá nhiều xác lợn chết, cùng bao tải, túi bóng, rác...
Video: Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thuỷ lợi Thiệu Hoá trục vớt, thu gom xác lợn chết.
Ông Ngô Văn Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Thủy lợi Thiệu Hóa cho biết: “Việc trục vớt, tiêu hủy xác lợn chết trôi nổi trên tuyến kênh chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Để chấm dứt thực trạng này, chính quyền các địa phương cần nêu cao trách nhiệm quản lý địa bàn, tăng cường tuần tra, giám sát tại các điểm nóng; đồng thời chủ động phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi để kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe đối với các hành vi cố tình vứt xác động vật ra môi trường, kiên quyết không để tái diễn”.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/gia-tang-tinh-trang-vut-xac-lon-chet-xuong-kenh-bac-309688.htm