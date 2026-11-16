Gia tăng sức hút điểm đến

Khách du lịch trải nghiệm làm nấm tại phường Điện Bàn Bắc trong tour thử nghiệm do địa phương tổ chức. Ảnh: VĨNH LỘC

Phát triển sản phẩm du lịch

Gần 30 du khách châu Âu vừa có chuyến trải nghiệm tour du lịch nông nghiệp hữu cơ tại phường Điện Bàn Bắc. Trong buổi sáng, đoàn tham quan, khám phá phong cảnh làng quê, tìm hiểu quy trình sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm sản phẩm OCOP, làng nghề… đặc biệt hòa mình vào không khí lễ hội Tịch điền; xuống đồng cày ruộng, cấy lúa cùng nông dân và thưởng thức những món ăn dân dã, truyền thống.

Bà Phan Thị Thái Hoa, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Điện Bàn Bắc chia sẻ, chương trình mang tính chất thử nghiệm nhưng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, làm cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện, phát triển sản phẩm, dịch vụ dựa trên những giá trị văn hóa truyền thống và tài nguyên bản địa, hướng đến sự phát triển bền vững.

Với vị trí thuận lợi, cách trung tâm thành phố và đô thị cổ Hội An không xa, Điện Bàn Bắc được đánh giá có nhiều cơ hội phát triển du lịch. Đây cũng là một trong số ít địa phương chủ động kết nối doanh nghiệp và các bên liên quan tổ chức chương trình khảo sát tài nguyên bản địa, xây dựng chương trình đón khách du lịch trong tương lai.

Trước đó, cuối tháng 10, xã Gò Nổi cũng phối hợp với Tổ chức ST4SD triển khai chương trình trải nghiệm tại Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, nơi du khách có thể tìm hiểu đời sống sinh hoạt làng quê, các hoạt động sản xuất nông nghiệp sinh thái và hệ thống giá trị văn hóa, thiên nhiên.

Qua đó, không chỉ hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, mà còn giúp người dân nâng cao năng lực tham gia, vận hành các chương trình phát triển tại chỗ, đóng góp vào quá trình phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đất đai và duy trì sinh kế.

Theo bà Vũ Mỹ Hạnh, người sáng lập doanh nghiệp xã hội REED, phát triển sản phẩm, dịch vụ và làm mới điểm đến được xác định là công việc quan trọng, thường xuyên trong hoạt động du lịch, nhất là với các mô hình du lịch cộng đồng.

“Tại Cẩm Phú, thay vì chỉ đưa khách đến tham quan phong cảnh làng quê, chúng tôi sẽ hướng đến việc giúp du khách hiểu người dân đang làm gì để bảo vệ đất đai, phục hồi hệ sinh thái nông nghiệp và duy trì nghề truyền thống; du khách không chỉ tiếp nhận câu chuyện về văn hóa bản địa mà còn có thể đóng góp trực tiếp vào hành trình phát triển bền vững của cộng đồng. Để duy trì và phát triển điểm đến lâu dài, điều quan trọng nhất chính là xây dựng năng lực cho người dân, giúp cộng đồng hiểu rõ giá trị của mình, biết cách bảo vệ tài nguyên và tổ chức hoạt động đón khách phù hợp", bà Hạnh phân tích.

Làm mới sản phẩm du lịch dựa trên các giá trị văn hóa bản địa nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ du lịch khác biệt. Ảnh: VĨNH LỘC

Hướng đến giá trị khác biệt

Có thể thấy, giao mùa du lịch cũng là giai đoạn để các địa phương, điểm du lịch trau chuốt, đánh giá, phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ mới, sẵn sàng cho chặng đường phía trước.

Tại Khu di tích Mỹ Sơn (xã Thu Bồn), việc tìm kiếm sản phẩm mới bổ sung đã được đặt ra thông qua cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phát triển bền vững tại khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn”, diễn ra cuối tháng 9/2026 với gần 20 ý tưởng tham gia, nhằm khai thác hài hòa giá trị văn hóa Chăm gắn với hệ sinh thái tự nhiên, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, phát triển điểm đến không nên chỉ bắt đầu bằng việc xây dựng thêm công trình, tạo thêm điểm check in hay tìm cách thu hút nhiều khách hơn, điều quan trọng là phải tổ chức những giá trị đặc biệt của điểm đến thành sản phẩm du lịch đủ sức kéo dài hành trình du khách.

Từ cách tiếp cận này, ông Việt đề xuất ý tưởng “Champa Heritage Pass - Thẻ hành trình Di sản văn hóa Champa”, mô hình kết nối Mỹ Sơn với hệ thống di sản, điểm đến, cộng đồng và các giá trị văn hóa Chăm trong không gian xứ Quảng. Trong đó, bài toán đặt ra không dừng ở việc thu hút thêm khách mà phải tạo lý do để khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, tiếp tục khám phá những điểm đến khác và quay trở lại trong những hành trình tiếp theo. Ý tưởng này của ông Việt cũng đã đoạt giải Nhất cuộc thi nói trên.

Năm 2025, Đà Nẵng đón 17,3 triệu lượt khách lưu trú qua đêm. Riêng 10 tháng của năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù tăng trưởng khách cao nhưng thời gian lưu trú của khách vẫn chưa nhiều, đòi hỏi cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, khác biệt gắn với câu chuyện văn hóa, lịch sử, môi trường và đời sống cộng đồng nhằm mang lại nhiều lựa chọn cho du khách, đặc biệt là khách quốc tế, khám phá, trải nghiệm và lưu lại nhiều ngày.

Theo bà Thi Thị Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Minh Phát, lợi thế của các điểm đến du lịch nông thôn Đà Nẵng hiện nay thể hiện ở vẻ hoang sơ và đa dạng loại hình. Nếu Điện Bàn Bắc có thể khai thác văn hóa nông nghiệp, lễ hội truyền thống và làng nghề để hình thành sản phẩm trải nghiệm, Mỹ Sơn với lợi thế về di sản văn hóa Chăm và hệ sinh thái tự nhiên, thì Cẩm Phú có thể tạo dấu ấn từ câu chuyện phát triển nông nghiệp sinh thái, phục hồi môi trường và bảo vệ sinh kế cộng đồng.

Những chất liệu này nếu được tổ chức, liên kết bài bản sẽ góp phần tạo nên hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, hạn chế những sản phẩm, dịch vụ trùng lặp. Tuy vậy, để phát huy hiệu quả cần có sự đồng hành của chính quyền và người dân, đồng thời đẩy mạnh liên kết, mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách, giúp gia tăng lợi ích cộng đồng, định hình bản sắc điểm đến, hướng đến sự phát triển bền vững.