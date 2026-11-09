Gia tăng sức ép luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ

Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie cho biết sẽ thúc đẩy tổ chức cuộc bỏ phiếu luận tội ông Hegseth trong tuần này, khi Quốc hội nối lại hoạt động. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries tuyên bố đảng Dân chủ sẽ ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực này. Ông Jeffries cáo buộc Bộ trưởng Hegseth lạm dụng quyền lực, làm suy yếu an ninh quốc gia và khiến Mỹ sa vào cuộc chiến tốn kém với Iran, gây tăng giá nhiên liệu và làm giảm mức độ an toàn của người dân.

Ông Massie dự kiến tái đưa ra nghị quyết gồm 8 điều khoản luận tội, cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh vi phạm Nghị quyết Quyền lực chiến tranh năm 1973 và tiến hành các hoạt động quân sự không được Quốc hội cho phép.

Sức ép đối với Bộ trưởng Hegseth gia tăng sau thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi nhiều nghị sĩ quy trách nhiệm cho cuộc chiến Iran. Ông Hegseth bác bỏ nỗ lực luận tội, gọi đây là hành động mang động cơ chính trị và tuyên bố sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định ông Hegseth đang làm tốt công việc và không có ý định thay thế bộ trưởng này.

Nếu được Hạ viện thông qua, nghị quyết luận tội vẫn cần sự ủng hộ của 2/3 Thượng viện để kết tội và bãi nhiệm ông Hegseth.