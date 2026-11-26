Có tổng cộng 89 nhóm tin tặc chuyên sử dụng mã độc tống tiền hoạt động, trong đó có 20 nhóm mới. Theo bà Lauren Winchester, sự gia tăng số lượng các nhóm tấn công khiến công tác ứng phó sự cố trở nên phức tạp hơn, do các chuyên gia khó xác định đối tượng tấn công, phương thức hoạt động cũng như cách thức đàm phán phù hợp.

Bà Lauren Winchester nhận định, dù trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc lĩnh vực an ninh mạng, các nhóm tin tặc vẫn chưa có nhiều thay đổi căn bản trong phương thức tấn công. Những cách thức xâm nhập hệ thống, mã hóa dữ liệu và đánh cắp thông tin vẫn phát huy hiệu quả, khiến các nhóm này tiếp tục sử dụng những quy trình tấn công quen thuộc. AI chủ yếu giúp chúng nâng cao hiệu suất hoạt động thay vì tạo ra những phương thức xâm nhập hoàn toàn mới.

Theo chuyên gia của Travelers, các công ty luật hiện là một trong những mục tiêu bị nhắm tới nhiều do lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Tin tặc thường lợi dụng áp lực bảo vệ thông tin của khách hàng để gây sức ép buộc các công ty này trả tiền chuộc. Tuy nhiên, bà Lauren Winchester lưu ý rằng mọi ngành nghề đều có nguy cơ trở thành mục tiêu, đặc biệt khi số lượng nhóm tấn công ngày càng tăng và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng.

Báo cáo của Travelers cho thấy, số yêu cầu bồi thường liên quan đến các vụ lừa đảo BEC (tấn công chiếm đoạt email doanh nghiệp) trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy các doanh nghiệp cần tăng cường bảo vệ dữ liệu, nâng cao nhận thức an ninh mạng cho nhân viên và duy trì các biện pháp phòng vệ cơ bản để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công.