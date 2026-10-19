Gia tăng số người mắc cúm A phải nhập viện

Không chỉ người lớn, trẻ em bị mắc cúm A tăng nhanh trong 10 ngày qua tại Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh): Chỉ riêng từ đầu tháng 10 tới nay, thành phố đã ghi nhận 404 ca mắc cúm, trong khi từ đầu năm 2026 tới nay là 2.342 ca. Trong đó, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu vẫn là đối tượng được ghi nhận gia tăng ca mắc cũng như phải nhập viện.

Nhiều ca nhi được gia đình phát hiện khi bị sốt cao, khi nhập viện được bác sỹ thăm khám, cho uống thuốc và xác định là cúm A.

Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều trường hợp người lớn cũng phải nhập viện do cúm A, nhất là những trường hợp người cao tuổi có bệnh nền, thường có nguy cơ biến chứng viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não.

Bệnh nhân Hoàng Thị Thanh Mai (ở phường Đông Mai) cho biết: Chị có triệu chứng ho, cơ thể bị sốt cao, người đau ê ẩm. Thấy sốt cao chị nhập viện và được bác sỹ thăm khám, xác định bị cúm A.

Theo các bác sĩ, phần lớn ca mắc cúm đều có thể tự hồi phục, tuy nhiên người bệnh hoặc người chăm sóc bệnh nhân không nên chủ quan, trong các trường hợp có dấu hiệu sốt cao, ly bì, khó thở, cần đến ngay các cơ sở y tế. Ngoài ra không phải trường hợp nào mắc cúm cũng cần sử dụng thuốc kháng virus Tamiflu, người dân tuyệt đối không nên tự ý sử dụng, tránh việc dùng sai liều, sai cách.

Hiện tình hình cúm A ở Quảng Ninh vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên người dân vẫn cần duy trì các biện pháp phòng bệnh thường xuyên, theo dõi thông tin từ cơ quan y tế chính thống và không chủ quan trước bệnh dịch.