Gia tăng ổ dịch sốt xuất huyết, Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát

Liên tiếp xuất hiện ổ dịch mới, nguy cơ lây lan trong cộng đồng

Tình hình sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp khi nhiều địa phương liên tiếp ghi nhận ca mắc mới. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có 380 trường hợp mắc bệnh. Đáng chú ý, trong khoảng 3 tuần trở lại đây, các ổ dịch mới xuất hiện liên tiếp, chủ yếu tại những địa bàn đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ lây lan nếu không được kiểm soát kịp thời.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cùng đoàn kiểm tra giám sát véc tơ truyền bệnh SXH tại địa phương. Ảnh: Nhật Thắng.

Thời tiết mưa nắng đan xen, môi trường còn nhiều điểm đọng nước cùng tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân đang gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Trước tình hình này, ngành Y tế Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy tại cộng đồng.

Mới đây, thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết với 9 trường hợp mắc bệnh. Ca bệnh đầu tiên là em L.T.V.A. (SN 2009), xuất hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu từ ngày 28/9. Sau khi tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ, ngày 3/10, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám và có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus Dengue.

Trong những ngày tiếp theo, địa phương ghi nhận thêm 8 trường hợp mắc bệnh. Đáng chú ý, các bệnh nhân chủ yếu sinh sống gần nhau, một số trường hợp cùng gia đình. Điều này cho thấy nguy cơ lây lan trong cộng đồng vẫn hiện hữu, nhất là tại những khu vực có mật độ dân cư cao, các hộ sống liền kề và điều kiện vệ sinh môi trường chưa được bảo đảm.

Kiểm tra sức khỏe bệnh nhân mắc SXH. Ảnh: Nhật Thắng.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Trạm Y tế xã Cẩm Trung, cho biết, ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương điều tra dịch tễ, giám sát những trường hợp liên quan, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, loại bỏ các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh bọ gậy.

Cùng với đó, lực lượng y tế tăng cường theo dõi sức khỏe người dân trong khu vực, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi mắc để hướng dẫn đến cơ sở y tế thăm khám, xử trí. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh, không để ổ dịch lan rộng sang các khu vực lân cận.

Không chỉ tại Cẩm Trung, sốt xuất huyết còn xuất hiện ở một số địa phương khác như Thiên Cầm, Kỳ Xuân. Trong đó, tình hình tại thôn Nhân Hòa, xã Thiên Cầm cho thấy việc nhận biết triệu chứng và chủ động đi khám sớm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa những diễn biến bất lợi của bệnh.

Ngày 27/9, anh N.T.T. xuất hiện triệu chứng sốt, đau mỏi toàn thân. Trước đó, hai con của anh cũng có biểu hiện tương tự nhưng gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà. Đến ngày 29/9, khi tình trạng sức khỏe không cải thiện, anh mới đến Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh khám và được xác định mắc sốt xuất huyết. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe ổn định, ngày 7/10, anh được xuất viện.

Anh N.T.T. cho biết, ban đầu gia đình nghĩ các triệu chứng chỉ là cảm cúm thông thường nên chưa chủ động đi khám. Chỉ đến khi sức khỏe không cải thiện, anh mới đến bệnh viện và được xác định mắc sốt xuất huyết.

Xung quanh nhà người dân vẫn còn nhiều đồ dùng đọng nước trở thành nơi phát sinh bọ gậy. Ảnh: Nhật Thắng.

Một trong những địa bàn có diễn biến dịch đáng chú ý là xã Kỳ Hoa. Từ tháng 8/2026 đến nay, địa phương ghi nhận 96 ca mắc sốt xuất huyết. Riêng ngày 7/10, có thêm 3 trường hợp mắc mới; hiện còn 14 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Số ca mắc tiếp tục xuất hiện cho thấy nguy cơ dịch bệnh chưa được loại bỏ hoàn toàn. Công tác phòng, chống dịch vì thế không thể dừng lại ở việc phát hiện, điều trị các trường hợp mắc bệnh mà cần gắn với giám sát thường xuyên, xử lý các yếu tố nguy cơ và ngăn chặn muỗi truyền bệnh sinh sản trong môi trường sống.

Tập trung xử lý ổ dịch, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi

Qua kiểm tra thực tế tại xã Kỳ Hoa, Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, nhận định tại một số khu vực vẫn còn ao tù, nước đọng và các vật dụng chứa nước chưa được xử lý. Đây là những điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sinh sản, phát triển, làm gia tăng nguy cơ tiếp tục xuất hiện ca mắc mới.

Theo ngành Y tế, thời tiết mưa nắng đan xen tạo điều kiện cho muỗi phát triển, đặc biệt khi các dụng cụ chứa nước, phế thải hoặc khu vực quanh nhà không được vệ sinh thường xuyên. Nếu những điểm nguy cơ này không được xử lý triệt để, muỗi vẫn có thể tiếp tục sinh sản, khiến dịch bệnh kéo dài và phát sinh thêm trường hợp mắc.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 380 ca sốt xuất huyết. Diễn biến các ổ dịch trong thời gian gần đây đặt ra yêu cầu các địa phương phải chủ động hơn trong giám sát, phát hiện ca bệnh và triển khai biện pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở, tránh để dịch lan rộng trên diện rộng.

Ngay khi phát hiện các ổ dịch, CDC Hà Tĩnh đã cử cán bộ xuống địa bàn giám sát, hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn điều tra dịch tễ, khoanh vùng và triển khai các biện pháp xử lý. Công tác phun hóa chất diệt muỗi được thực hiện tại nhà bệnh nhân và các hộ dân lân cận nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.

Đoàn công tác CDC Hà Tĩnh làm việc với chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã Cẩm Trung. Ảnh: Nhật Thắng.

Cùng với các biện pháp chuyên môn, chính quyền địa phương phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước không sử dụng và xử lý những điểm nước đọng có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Các hộ gia đình được hướng dẫn kiểm tra khu vực quanh nhà, chú ý những vị trí dễ tích tụ nước sau mưa như chai lọ, lốp xe cũ, khay chậu và các vật dụng ngoài trời.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, nhấn mạnh, thời tiết mưa nắng đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản, phát triển, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; chú trọng giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ đầu, không để dịch lan rộng.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân duy trì các biện pháp phòng bệnh tại hộ gia đình, không để nước đọng kéo dài trong các vật dụng, thường xuyên vệ sinh khu vực sinh sống, chủ động diệt muỗi và bọ gậy. Người dân cần ngủ màn kể cả ban ngày, nhất là khi nghỉ ngơi, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng trong các đợt vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực có nguy cơ.

Đối với người có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi cơ thể hoặc các triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm khi cần thiết và hướng dẫn theo dõi, điều trị. Người bệnh không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, cần tuân thủ chỉ định của nhân viên y tế và tái khám theo lịch hẹn.

Mỗi gia đình cần chủ động kiểm tra, vệ sinh khu vực sinh sống hằng tuần, không để các vật dụng đọng nước trở thành nơi phát sinh bọ gậy. Đây là biện pháp đơn giản nhưng thiết thực, góp phần hạn chế nguồn lây, ngăn chặn các ổ dịch mới và nâng cao hiệu quả phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Tĩnh.