Gia tăng nhu cầu tiêm vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm

Với diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, nhu cầu tiêm vắc xin phòng bệnh đang có xu hướng tăng, đặc biệt là vắc xin cúm mùa và vắc xin phòng bệnh do viêm não mô cầu. Từ tháng 9, tại các cơ sở tiêm chủng ở tỉnh, số người đến tiêm vắc xin tăng gấp 2-3 lần so với những tháng trước.

Chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh

Những thông tin về các bệnh truyền nhiễm, nhất là nguy cơ bệnh diễn tiến nặng, gây biến chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ đang khiến nhiều phụ huynh quan tâm hơn đến việc tiêm chủng cho con. Nhiều gia đình đã chủ động tìm hiểu, tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn vắc xin phù hợp với độ tuổi và nhu cầu phòng bệnh. Đưa con 8 tháng tuổi đến Cơ sở tiêm chủng SAFPO Nha Trang thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) để tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu, chị Nguyễn Hoàng Nhật Ngân (phường Nha Trang) chia sẻ: “Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, tôi thấy các bệnh truyền nhiễm có thể gây nguy hiểm nên cũng lo lắng cho sức khỏe của con. Bé đầu nhà tôi trước đây đã được tiêm chủng đầy đủ, nên với bé thứ hai, tôi cũng muốn cho con tiêm phòng theo lịch để chủ động bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ mắc bệnh”.

Cán bộ y tế Cơ sở tiêm chủng vắc xin, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ.

Không chỉ các gia đình có con nhỏ, tại các cơ sở tiêm chủng ghi nhận nhiều người trưởng thành đến tiêm vắc xin để phòng bệnh. Với những người này, tiêm vắc xin không chỉ là biện pháp ứng phó khi dịch bệnh xuất hiện mà được họ duy trì trong nhiều năm để chủ động phòng bệnh. Đến Cơ sở tiêm chủng SAFPO Nha Trang tiêm vắc xin cúm, ông Trần Trọng Nghĩa (67 tuổi, phường Bắc Nha Trang) cho biết: “Sau dịch Covid-19, gia đình tôi đã duy trì thói quen tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa hằng năm. Đây là cách chúng tôi chủ động bảo vệ sức khỏe cho chính mình”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Yến (65 tuổi, phường Đông Ninh Hòa) tới Cơ sở tiêm chủng vắc xin, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để tiêm vắc xin phòng bệnh cúm và sốt xuất huyết. Theo bà, khi lớn tuổi, người già sẽ mắc nhiều bệnh nền, khi mắc thêm bệnh truyền nhiễm rất dễ trở nặng. Do đó, việc tiêm vắc xin phòng bệnh là cách tốt nhất để bà tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Thị Hoài Thương - phụ trách Cơ sở tiêm chủng vắc xin, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, việc người dân quan tâm hơn đến tiêm chủng là tín hiệu tích cực trong công tác phòng bệnh. Để đạt hiệu quả, người dân cần lựa chọn vắc xin phù hợp, tuân thủ lịch tiêm và chỉ định, không nên lựa chọn chỉ dựa trên tâm lý lo lắng trước thông tin dịch bệnh. Trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên, người sống trong môi trường tập thể và người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch là nhóm người có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm, cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh, trong đó biện pháp phòng bệnh chủ động là tiêm vắc xin.

Lượng người tiêm vắc xin phòng bệnh tăng cao

Theo các cơ sở tiêm chủng ở tỉnh, từ tháng 9, nhu cầu tiêm vắc xin chủ động phòng bệnh của người dân tăng cao. Tại 2 Cơ sở tiêm chủng SAFPO thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, lượng vắc xin cúm sử dụng mỗi tháng tăng từ khoảng 200 - 250 liều lên 500 - 600 liều. Số lượng vắc xin phòng bệnh do não mô cầu tăng từ khoảng 100 liều lên 160 liều mỗi tháng.

Y sĩ Nguyễn Thị Nhàn - Cơ sở tiêm chủng SAFPO Nha Trang cho biết, hiện nay, số người đến tiêm vắc xin phòng bệnh cúm và viêm não mô cầu đều tăng. Vắc xin cúm đang sử dụng tại cơ sở là vắc xin do IVAC sản xuất, có thành phần chủng phù hợp với mùa cúm đang lưu hành. Tiêm vắc xin giúp cơ thể chủ động tạo kháng thể trước khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, đồng thời có thể giảm mức độ nặng nếu mắc bệnh. Tại Cơ sở tiêm chủng vắc xin thuộc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, số liều vắc xin cúm sử dụng tăng từ 300 lên 900 liều; vắc xin phòng bệnh do não mô cầu tăng từ 200 lên 340 liều.

Tuy nhu cầu tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm của người dân tăng gấp 2-3 lần, nhưng theo ghi nhận, tại các cơ sở tiêm chủng ở tỉnh hiện nay chưa xảy ra tình trạng thiếu vắc xin, nhất là vắc xin phòng bệnh cúm mùa và viêm não mô cầu. Điều này tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ tiêm chủng, chủ động lựa chọn thời điểm tiêm phù hợp.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hơn 5.640 trường hợp mắc cúm mùa, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu. Trước diễn biến khó lường của các bệnh truyền nhiễm hiện nay, bên cạnh tiêm phòng vắc xin, theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân cần duy trì các biện pháp phòng bệnh, theo dõi thông tin từ cơ quan y tế và chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường. Phòng bệnh từ sớm, đúng cách sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.