Gia tăng nhu cầu hợp tác, trao đổi công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

Tại họp báo thông tin về triển lãm Ceramics & Stone Vietnam 2026 sáng 8/10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam (VIBCA) cho biết, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 2-4/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội. Sự kiện do VIBCA và Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm và Sự kiện Việt Nam (VnEES) đồng tổ chức, với sự tư vấn chiến lược của Asian Exhibition Services (AES), dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Câu lạc bộ Công nghiệp Gốm sứ ASEAN (CICA).

Năm nay, hai sự kiện Ceramics Vietnam và Stone Vietnam được hợp nhất thành một, bao quát chuỗi giá trị từ khai thác khoáng sản, khoáng chất công nghiệp, công nghệ sản xuất đến sản phẩm hoàn thiện, vật liệu bề mặt kiến trúc và các ứng dụng trong xây dựng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam (VIBCA).

Triển lãm dự kiến có hơn 350 doanh nghiệp, thương hiệu tham gia, diện tích khoảng 6.000 m² và đón hơn 5.000 khách tham quan. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu gồm nguyên liệu, thiết bị sản xuất, công nghệ lò nung, tự động hóa, giải pháp sản xuất số, gạch gốm, porcelain khổ lớn, thiết bị vệ sinh, vật liệu chịu lửa và gốm kỹ thuật.

Bên cạnh các thương hiệu quốc tế, triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Viglacera, Behn Meyer Vietnam, Bao Lai Marble. Sự kiện cũng gồm các hoạt động kết nối giao thương, hội thảo kỹ thuật, chương trình khách mua hàng và tham quan nhà máy.

Theo ông Lê Văn Kế - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), quy mô triển lãm cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam và nhu cầu tăng cường hợp tác, trao đổi công nghệ trong khu vực.

Ông Lê Văn Kế - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng).

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng chuyển mạnh theo hướng xanh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sản xuất, các triển lãm chuyên ngành có ý nghĩa thiết thực khi tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, tự động hóa, chuyển đổi số và các giải pháp sử dụng nguyên liệu hiệu quả hơn.

“Đối với cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi cũng coi đây là một kênh quan trọng để lắng nghe thực tiễn từ doanh nghiệp và các hiệp hội, nhận diện những xu hướng công nghệ mới, những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh”, ông Kế nói.

Bộ Xây dựng khuyến khích doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, sản phẩm mới và hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế.

Bộ Xây dựng kỳ vọng triển lãm sẽ tạo thêm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và đầu tư trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra hội nghị với chủ đề “Hiện thực hóa tương lai bền vững: Hiệu quả năng lượng, giảm phát thải carbon và đổi mới bền vững trong ngành gốm sứ và đá”, tập trung vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh.