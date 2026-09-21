Gia tăng nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan

Xăng dầu là một trong những mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh từ Thái Lan

Trong 7 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 9,51 tỷ USD, tăng 27,43% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng tháng 7/2026, giá trị nhập khẩu đạt xấp xỉ 1,79 tỷ USD, tăng 22,27% so với tháng 6/2026 và tăng đột biến 56,24% so với tháng 7/2025.

Theo các chuyên gia, diễn biến này phản ánh đà phục hồi sản xuất và sức tiêu thụ tăng cao của nền kinh tế. Sự gia tăng tổng kim ngạch có sự đóng góp lớn từ các mặt hàng chủ lực. Nổi bật nhất là nhóm mặt hàng xăng dầu các loại với mức tăng mạnh nhất, đạt hơn 545,5 triệu USD trong 7 tháng, tăng 501,91% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7/2026, kim ngạch xăng dầu đạt hơn 332,8 triệu USD, tăng gấp gần 3,8 lần so với tháng 6 và gấp hơn 13,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về giá trị tuyệt đối khi đạt hơn 1,55 tỷ USD, tăng 58,19%.

Đối với ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch 7 tháng đạt hơn 836,2 triệu USD, tăng nhẹ 1,77%; tuy nhiên riêng tháng 7/2026 đã ghi nhận mức bứt phá đạt 189,6 triệu USD, tăng 30,39% so với tháng 7/2025.

Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt hơn 760,1 triệu USD, tăng 26,36%. Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ sản xuất công nghiệp khác như dây điện và dây cáp điện tăng 55,43%, sắt thép các loại tăng 100,18%...

Nguyên nhân chính thúc đẩy kim ngạch nhập khẩu tăng cao là nhờ đà phục hồi năng động của sản xuất công nghiệp nội địa cùng nhu cầu năng lượng và linh kiện công nghệ tăng mạnh. Việc tăng cường nhập khẩu xăng dầu nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và cung ứng đủ nguyên liệu cho đà tăng tốc sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử. Đồng thời, lợi thế từ các ưu đãi thuế quan trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) tiếp tục giúp hàng hóa Thái Lan duy trì sức cạnh tranh cao tại thị trường Việt Nam.

Dự báo, hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực đến cuối năm 2026. Nhu cầu tiêu dùng tích trữ phục vụ các kỳ nghỉ lễ Tết cuối năm cùng tiến độ giải ngân, mở rộng sản xuất của các dự án công nghiệp sẽ là động lực kéo theo lượng nhập khẩu lớn các mặt hàng xăng dầu, ô tô, máy móc thiết bị và linh kiện điện tử. Tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm 2026 từ thị trường Thái Lan ước tính có thể vượt mốc 16 - 17 tỷ USD.