Gia tăng nhanh trẻ em mắc cúm A

Tăng trẻ nhập viện vì cúm A

Thông tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, theo dõi trong 40 tuần vừa qua, từ đầu năm 2026 về số trẻ đến khám và điều trị cúm A, từ tuần 35 con số này tăng mạnh. Số ca cúm A dương tính tăng từ 106 ca ở tuần 35 lên 150 ca ở tuần 36, 249 ca ở tuần 37, 319 ca ở tuần 38, 552 ca ở tuần 39 và 779 ca ở tuần 40.

Chỉ trong 5 tuần, số ca ghi nhận trong tuần cuối đã tăng hơn 7 lần so với tuần 35; đồng thời số trẻ phải nhập viện cũng tăng từ 18 lên 124 ca.

Số trẻ mắc cúm A tăng trong thời gian gần đây. (Ảnh minh họa).

Còn theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cho thấy, trong một số tuần gần đây số ca mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ.

Theo chia sẻ từ TS.BS Lê Kiến Ngãi, Trưởng Khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, đây không chỉ là một sự gia tăng đơn lẻ ở một tuần mà là một xu hướng tăng liên tục với độ dốc ngày càng lớn. Với vai trò là một bệnh viện trẻ em tuyến cuối, sự gia tăng nhanh số ca cúm A được phát hiện và số ca cần nhập viện là một tín hiệu cảnh báo sớm về sự gia tăng nhu cầu khám, điều trị cúm ở trẻ em. Số liệu cũng gợi ý, số người mắc cúm đang có xu hướng gia tăng.

Điều này cũng phù hợp với đặc điểm dịch tễ của cúm tại Việt Nam. Cúm có thể lưu hành quanh năm, nhưng tại miền Bắc thường có những giai đoạn gia tăng liên quan đến thời tiết và khí hậu. Các nghiên cứu tại Hà Nội và miền Bắc cho thấy cúm có thể có nhiều đỉnh trong năm; dữ liệu dài hạn cũng ghi nhận hoạt động cúm A thường gia tăng trong khoảng tháng 5-10, trong khi một số năm còn xuất hiện thêm đợt tăng vào mùa đông.

TS.BS Lê Kiến Ngãi cũng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những đợt bùng phát cúm mùa như: virus cúm liên tục biến đổi di truyền, đặc biệt thông qua biến đổi kháng nguyên - antigenic drift (còn gọi là đột biến nhỏ). Khi một biến thể mới có khả năng lây truyền tốt xuất hiện và gặp một quần thể có miễn dịch tương đối thấp, số ca mắc có thể tăng rất nhanh; "Khoảng trống miễn dịch" luôn tồn tại trong cộng đồng và khi tích lũy đủ lớn, bệnh dễ bùng phát; Tỷ lệ người tiêm vaccine cúm thấp, do vaccine cúm mùa chủ yếu được sử dụng trong khu vực tiêm chủng dịch vụ và tỷ lệ tiếp cận còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc kiểm soát cúm mùa.

Bên cạnh đó, do cúm là bệnh có khả năng lây truyền rất cao, đặc biệt trong những môi trường có mật độ tiếp xúc lớn. Trẻ em có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong việc khuếch đại và duy trì lây truyền cúm trong cộng đồng. Hay ý thức phòng bệnh của cộng đồng chưa đầy đủ, đặc biệt, người bệnh vẫn đi làm, đi học, không đeo khẩu trang phù hợp... Thời tiết và khí hậu giai đoạn chuyển mùa là yếu tố thúc đẩy, có thể làm thay đổi khả năng tồn tại, lây truyền của virus...

Cần chủ động phòng cúm

Theo chuyên gia y tế, phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.

BS Ngãi khuyến cáo, tiêm vaccine cúm hằng năm vẫn là biện pháp chủ động quan trọng nhất để giảm nguy cơ mắc và đặc biệt là giảm nguy cơ cúm nặng, nhất là đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh mạn tính và nhân viên y tế.

Ngoài ra, để chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng cúm Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 8 biện pháp sau:

Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó.

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Giữ vệ sinh cá nhân; thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lớp học và tăng cường thông khí tại không gian kín.

Hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc; người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị và kiểm soát tốt bệnh nền.

Không tự ý sử dụng thuốc kháng vi rút, thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm, gồm người trên 65 tuổi; trẻ em dưới 5 tuổi; phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ) hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần; người có bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường; người suy giảm miễn dịch hoặc người có dấu hiệu bệnh diễn biến nặng cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.