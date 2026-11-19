Hiện trường một vụ tấn công tại đảo Qeshm, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Các diễn biến xảy ra trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao chưa tạo được bước đột phá.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 18/11, Bộ Ngoại giao Iran yêu cầu các nước trong khu vực không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ, căn cứ và cơ sở quân sự để chuẩn bị hoặc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt nếu tiếp tục bị tấn công.

Tehran cho biết lực lượng vũ trang Iran đã tấn công các hệ thống phòng không, tổ hợp Patriot và bệ phóng tên lửa của Mỹ tại hai căn cứ trong khu vực mà Iran cáo buộc được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc tấn công của Mỹ ngày 17/11 nhằm vào một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Qeshm.

Trong khi đó, kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin nước này đang cân nhắc hành động quân sự nhằm vào Iran trong những ngày tới. Thông tin chưa được nguồn chính thức xác nhận. Theo truyền thông phương Tây, Giám đốc cơ quan tình báo Mossad Roman Gofman đã vận động các quan chức Mỹ ủng hộ một cuộc tấn công chung mới trong chuyến thăm Mỹ tuần trước. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đánh giá sức ép kinh tế đang tác động mạnh đến Iran và hiện chưa cần tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Trong diễn biến khác, quân đội Iran ngày 18/11 tuyên bố 3 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy ở phía Đông eo biển Hormuz sau khi đi vào khu vực hạn chế và phớt lờ cảnh báo của hải quân nước này. Iran không công bố tên các tàu cũng như tình trạng thủy thủ đoàn. Thông tin hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông gia tăng, các nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột tái bùng phát, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh và hạt nhân liên quan Iran. Ngày 18/11, Qatar khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải khu vực nhằm thu hẹp khoảng cách quan điểm giữa các bên liên quan đến vấn đề Iran, kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng vốn đe dọa tự do hàng hải, nền kinh tế toàn cầu và triển vọng đạt được thỏa thuận.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc hội đàm với phía Oman tại thủ đô Muscat tập trung vào việc ngăn chặn giao tranh tái bùng phát với Mỹ và xây dựng khuôn khổ an ninh khu vực không có sự tham gia của lực lượng quân sự nước ngoài.

Trả lời kênh Press TV, ông Araghchi đánh giá cao vai trò trung gian của Oman, cho biết hai nước có quan điểm gần gũi về tình hình khu vực và các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn ngừa một cuộc chiến mới. Ông cũng thông tin đã có cuộc gặp ba bên với ngoại trưởng Oman và Uzbekistan.

Trong vấn đề hạt nhân, phái đoàn Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna ngày 18/11 tuyên bố hoạt động giám sát hạt nhân thông thường chỉ có thể được khôi phục khi các mối đe dọa quân sự từ Mỹ và Israel đối với các cơ sở hạt nhân của nước này được loại bỏ hoàn toàn.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, trong bản ghi nhớ phản hồi báo cáo của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Tehran khẳng định chưa đình chỉ các nghĩa vụ theo thỏa thuận bảo đảm hạt nhân, song cho rằng tình hình an ninh hiện nay khiến nước này không thể thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đó. Iran đồng thời khẳng định vẫn cam kết đối thoại với IAEA và có thể mở rộng hợp tác khi hoạt động xác minh được bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Trong khi đó, tuyên bố chung của Iran, Nga và Trung Quốc tại phiên họp Hội đồng Thống đốc IAEA ngày 18/11 cho biết Iran đã cho phép thực hiện tất cả các cuộc thanh sát theo kế hoạch của IAEA tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong năm 2026. Tuyên bố coi đây là bằng chứng về cam kết của Tehran đối với các nghĩa vụ an toàn hạt nhân theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và sự hợp tác với IAEA.

Trước đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cơ quan này chưa thể xác minh tình trạng vật liệu và các cơ sở hạt nhân Iran đã khai báo, ngoại trừ nhà máy Bushehr, đồng thời kêu gọi Tehran cung cấp thông tin và cho phép thanh sát viên tiếp cận thực địa.