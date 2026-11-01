Gia tăng người hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

Đến nay đã giải quyết cho 166 nghìn người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay trung tâm đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai đối tượng của 1.765 trường hợp với tổng số tiền 14,8 tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm trung tâm cũng đã tiếp nhận 692 nghìn lượt người lao động đến thông báo tìm kiếm việc làm. Để hỗ trợ người lao động, đơn vị này đã thực hiện 188 phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 717 nghìn lượt người lao động. Nhưng trong đó chỉ có 39 nghìn người lao động được giới thiệu việc làm và gần 13 nghìn lao động nhận được việc làm.

Nhằm tăng cường hỗ trợ tìm việc làm cho người lao động trên địa bàn, trung tâm đã tiếp nhận thông báo tuyển dụng lao động từ hàng chục nghìn doanh nghiệp và thu thập thông tin về nguồn cung lao động từ gần 195 nghìn lượt người. Nhưng dù số người hưởng trợ cấp thất nghiệp rất lớn, thì lượng người có nhu cầu đào tạo nâng cao tay nghề chiếm tỷ lệ khá thấp.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm chỉ tư vấn hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được cho 6.323 người có nhu cầu; trình Sở Nội vụ ra quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho ban hành 6.067 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động tham gia một diễn đàn về nghề nghiệp.

Trong khi đó, thị trường lao động, việc làm tại thành phố trong tháng 10 vừa qua tiếp tục có sự chênh lệch giữa nhu cầu tuyển dụng và nguồn cung lao động. Số lao động chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật và công nhân kỹ thuật không có bằng cấp, chứng chỉ vẫn chiếm gần 40% nhu cầu tuyển dụng; lao động trình độ cao đẳng và đại học chiếm hơn 46%.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm, trong những tháng cuối năm nhu cầu tuyển dụng tiếp tục tập trung ở các nhóm việc làm như kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử, sản xuất, chế biến, vận hành máy, lao động kỹ thuật, logistics, kho vận, xuất nhập khẩu, dịch vụ… gắn với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Do đó doanh nghiệp cần chủ động kế hoạch tuyển dụng, chú trọng chính sách thu hút và giữ chân người lao động. Người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng tay nghề, cập nhật thông tin tuyển dụng để tăng cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp.