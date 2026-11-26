Thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, thể hiện qua sự gia tăng về tần suất khai thác, số lượng đường bay và sự tham gia của các hãng hàng không trong nước và quốc tế trong việc khai thác lịch bay mùa Đông 2026 (kéo dài từ cuối tháng 10/2026 đến cuối tháng 3/2027).

Mở rộng mạng bay, tăng kết nối quốc tế

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trong lịch bay mùa Đông 2026, có tổng cộng 83 hãng hàng không tham gia khai thác các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam bao gồm 4 hãng hàng không Việt Nam và 79 hãng hàng không nước ngoài đến từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tổng tần suất khai thác quốc tế đạt 3.523 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 271 chuyến/tuần, tương đương khoảng 8,3% so với lịch bay mùa Đông 2025.

Các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng đường bay quốc tế, khai thác trên 117 đường bay đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 79 hãng hàng không nước ngoài khai thác các chuyến bay thường lệ đến Việt Nam trên 159 đường bay, tăng 16 đường bay so với lịch bay mùa Đông 2025.

“Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường hàng không Việt Nam và xu hướng tăng cường kết nối của các hãng hàng không quốc tế với Việt Nam,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Đáng chú ý, lịch bay mùa Đông 2026 ghi nhận sự tham gia khai thác quốc tế của Sun PhuQuoc Airways với 18 đường bay đến 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tần suất 126 chuyến bay khứ hồi/tuần. Việc có thêm hãng hàng không tham gia khai thác quốc tế góp phần đa dạng hóa mạng đường bay, tăng lựa chọn cho hành khách và thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường.

Xét theo các thị trường quốc tế, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với 625 chuyến bay khứ hồi/tuần, tiếp đến là Trung Quốc với 595 chuyến/tuần và Thái Lan với 343 chuyến/tuần. Trong đó, thị trường Trung Quốc có mức tăng trưởng nổi bật nhất, tăng 60 chuyến bay khứ hồi/tuần và tăng thêm 3 hãng hàng không so với lịch bay mùa Đông 2025. Các thị trường Singapore, Malaysia và Philippines cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt tăng 47, 34 và 32 chuyến bay khứ hồi/tuần.

“Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy quan hệ giao lưu, du lịch và thương mại giữa Việt Nam với các thị trường trong khu vực tiếp tục được thúc đẩy,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Ở thị trường trong nước, các hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Pacific Airlines và Sun PhuQuoc Airways khai thác 50 đường bay nội địa với tổng tần suất 4.182 chuyến/tuần, tăng 202 chuyến/tuần và tăng 2 đường bay so với lịch bay mùa Đông 2025.

“Việc duy trì và mở rộng mạng đường bay nội địa góp phần tăng cường kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch và các địa phương; đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch, đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong số các hãng hàng không, Vietjet Air khai thác 1.930 chuyến/tuần; Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) khai thác 1.877 chuyến/tuần. Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways cũng tăng cường hoạt động, với tần suất lần lượt đạt 175 và 116 chuyến/tuần so với lịch bay mùa Đông 2025. Những thay đổi này góp phần đa dạng hóa nguồn cung và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển trên thị trường.

Duy trì đà phát triển, động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội

Đối với các cảng hàng không trọng điểm tại nước ta, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có 53 hãng hàng không khai thác quốc tế, với tần suất đạt 1.299 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 181 chuyến/tuần so với lịch bay mùa Đông 2025. Đối với thị trường nội địa, 5 hãng hàng không khai thác 15 đường bay với tần suất 1.916 chuyến/tuần, tăng 85 chuyến/tuần.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có 52 hãng hàng không khai thác quốc tế, với tần suất đạt 1.199 chuyến bay khứ hồi/tuần. Mạng đường bay nội địa gồm 19 đường bay, với tần suất 2.727 chuyến/tuần.

Các cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc cũng duy trì hoạt động khai thác sôi động. Đặc biệt, tại Phú Quốc, tần suất khai thác quốc tế đạt 276 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 79 chuyến/tuần so với lịch bay mùa Đông 2025; số đường bay quốc tế do các hãng hàng không Việt Nam khai thác tăng thêm 7 đường bay. Kết quả này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của khách du lịch quốc tế đến với Phú Quốc, đồng thời hỗ trợ phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Trong lịch bay mùa Đông, nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế đã mở rộng mạng lưới đường bay và tần suất khai thác đến và đi từ Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam kỳ vọng những kết quả khai thác trong lịch bay mùa Đông 2026 cho thấy thị trường vận tải hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển, với mạng đường bay quốc tế và nội địa ngày càng mở rộng, tần suất khai thác tăng trưởng và sự tham gia ngày càng đa dạng của các hãng hàng không.

“Việc mở rộng kết nối hàng không góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, thu hút khách du lịch, hỗ trợ hoạt động đầu tư, thương mại và logistics, đồng thời tăng cường liên kết giữa các vùng, miền trong cả nước. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để ngành hàng không phát huy vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Chính phủ trong giai đoạn tới,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói./.