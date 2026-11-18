Gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn
Sáng 18/11, Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu Diễn đàn thường niên lần thứ 9 (AF9), dự kiến diễn ra ngày 3/12/2026 tại thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Gia tăng giá trị doanh nghiệp trên thị trường vốn: Xếp hạng tín nhiệm và quản trị công ty”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gia-tang-gia-tri-doanh-nghiep-tren-thi-truong-von-246261118164405545.htm