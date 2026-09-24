Giá tăng cao, người Việt vẫn chi hơn 159 tỷ đồng mua bánh Trung thu

Thị trường đang bước vào mùa cao điểm của bánh Trung thu ở cả kênh mua sắm trực tiếp và trực tuyến. Theo các đơn vị kinh doanh, càng cận ngày Trung thu, sức mua càng tăng do nhu cầu biếu tặng và sử dụng bánh tăng cao.

Riêng trên thị trường online, dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu thương mại điện tử Metric cho thấy, trong một tháng từ ngày 19/8-18/9 (tức từ 7/7-8/8 âm lịch), các nhà bán hàng trên hai sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop đã thu về 159,3 tỷ đồng từ việc bán bánh Trung thu. Con số này tăng 61,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượt bán cũng tăng đáng kể, với mức tăng 55,5% so với cùng kỳ, đạt 1,9 triệu lượt sản phẩm bán ra.

Đáng chú ý, trong mùa bánh Trung thu 2026, 7/10 sản phẩm bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử là bánh mochi trứng/chà bông hoặc các sản phẩm có kích cỡ lớn 300-350 gram/cái.

Thị trường bánh Trung thu đang bước vào mùa cao điểm mua sắm. Ảnh: Thu Hà

Về phân khúc giá, đại diện Metric cho biết, năm nay bánh Trung thu có giá phổ thông từ 100.000-200.000 đồng/hộp 2-4 bánh đang chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất. Trong khi đó, các sản phẩm cao cấp trên 1 triệu đồng, thường là các set quà biếu của thương hiệu lớn, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu.

Điều này cho thấy người mua bánh Trung thu trên các sàn thương mại điện tử có xu hướng tập trung vào phân khúc giá phổ thông, vừa túi tiền. Mức giá 100.000-200.000 đồng phù hợp với nhu cầu mua bánh cho gia đình và biếu tặng với số lượng lớn.

Theo đó, các vị trí dẫn đầu về doanh thu thường thuộc về những nhà bán hàng, gian hàng độc lập như Tiệm bánh Lâm Thùy cổ truyền, Tiệm Xuân Trung. Đáng chú ý, gian hàng Quang Linh Food Store, gắn với YouTuber Quang Linh Vlogs, cũng xuất hiện trong nhóm này.