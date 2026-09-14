Gia tăng ca mắc sốt xuất huyết, bác sĩ cảnh báo những sai lầm khiến bệnh trở nặng

Nhiều ca sốt xuất huyết nhập viện

Ngày 14/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thông tin, gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết với nhiều bệnh cảnh đa dạng. Có người khởi bệnh sau khi trở về từ nơi ghi nhận ca bệnh, có người mắc bệnh ngay trong cộng đồng, trong đó đáng chú ý là trường hợp đang điều trị ung thư, khiến việc theo dõi và điều trị trở nên phức tạp hơn.

Bác sĩ đang chăm sóc điều trị cho một bệnh nhân sốt xuất huyết.

Điển hình như chị L.T.T (49 tuổi, Hà Nội) sốt cao 39°C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều sau khi trở về từ chuyến công tác 4 ngày tại TP.HCM. Chị T nhập viện tại Khoa Vi rút - Ký sinh trùng vào ngày thứ 3 của bệnh trong tình trạng da, niêm mạc xung huyết, sốt cao, đau mỏi và mệt nhiều. Xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu giảm còn 45 G/L.

Còn chị P.T.H (37 tuổi, Hà Nội), làm nội trợ, sốt nóng, đau đầu vào buổi sáng. Nghĩ là cảm sốt thông thường, chị tự mua thuốc hạ sốt uống nhưng không đỡ. Đến chiều cùng ngày, chị đau đầu dữ dội, sốt cao trên 38°C, mệt mỏi, khó chịu và xuất hiện chảy máu chân răng. Ngay trong ngày thứ 2 của bệnh, chị đến bệnh viện thăm khám và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đáng chú ý là trường hợp của bà N.T.M (58 tuổi, Hà Nội). Bà sang chăm sóc gia đình con gái ở cách nhà khoảng 500m, nơi trước đó đã có 3 người mắc sốt xuất huyết. Bà M đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng. Khi mắc thêm sốt xuất huyết Dengue, bà sốt cao 39-40°C, đau rát họng, ho có đờm và da xung huyết, khiến việc theo dõi và điều trị trở nên phức tạp hơn.

May mắn, bà M. nhập viện ngay từ giai đoạn đầu của bệnh. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, số lượng tiểu cầu dần tăng trở lại. Mặc dù tốc độ hồi phục còn chậm, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Những sai lầm khiến sốt xuất huyết trở nặng

BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng cho biết: Người dân thường mắc một số sai lầm khiến việc phát hiện và theo dõi bệnh bị chậm trễ. Một trong những sai lầm phổ biến là tự mua thuốc sử dụng khi mới xuất hiện sốt, đau đầu. Như trường hợp chị H, ban đầu bệnh nhân nghĩ mình chỉ bị cảm sốt thông thường.

Đặc biệt, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid, bởi những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc sử dụng thuốc hạ sốt cần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Sốt xuất huyết cũng có thể dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm virus thông thường do cùng có những biểu hiện như sốt, đau đầu, đau mỏi người, mệt mỏi; một số trường hợp có thể xuất hiện ho hoặc đau rát họng. Nếu không được phát hiện và theo dõi đúng cách, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm với tình trạng giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu và nguy cơ xuất huyết, sốc.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị các bệnh nặng như ung thư cần được thăm khám và theo dõi y tế sớm khi xuất hiện sốt, bởi tình trạng bệnh nền có thể khiến việc đánh giá và xử trí sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, việc di chuyển, sinh sống hoặc chăm sóc người bệnh trong khu vực đang có nhiều ca sốt xuất huyết mà không thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết Dengue, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Trong sinh hoạt hằng ngày, người dân cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước, lật úp hoặc đậy kín các dụng cụ chứa nước khi không sử dụng; mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt phù hợp.

"Khi xuất hiện sốt cao đột ngột, đặc biệt kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều hoặc các biểu hiện bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ói..., người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và hướng dẫn theo dõi phù hợp, không tự ý điều trị hoặc sử dụng thuốc không phù hợp.

Những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ khi mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát theo chỉ định của bác sĩ, bởi đây là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi bệnh diễn biến nặng", BS Bình khuyến cáo.