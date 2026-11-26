Thu hoạch mủ cao su. Ảnh: Forest Trends.

Theo Báo cáo Thị trường cao su của Forest Trends (tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan - Bộ Tài chính và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương), trong tháng 10/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 147 nghìn tấn cao su, đạt kim ngạch 348,5 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm mạnh 21,6%, nhưng trị giá vẫn tăng 9,5%.

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Diễn biến trên cho thấy giá xuất khẩu cao su đã có sự cải thiện đáng kể, góp phần hạn chế tác động từ sự sụt giảm về sản lượng. Giá xuất khẩu bình quân trong tháng 10/2026 đạt 2.370 USD/tấn, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng tới 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng năm 2026, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt trên 1,2 triệu tấn với kim ngạch gần 2,6 tỷ USD, giảm 16,6% về lượng nhưng chỉ giảm nhẹ 2,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này có được là nhờ đơn giá xuất khẩu bình quân tăng 17,3% lên mức 2.063 USD/tấn, giúp bù đắp phần lớn đà sụt giảm của sản lượng.

Khối lượng xuất khẩu cao su từng tháng trong giai đoạn 2025 - 2026. Nguồn: Forest Trends.

Xét theo thị trường, trong 10 tháng năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là đối tác tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trương này lại sụt giảm mạnh, đạt 715,2 nghìn tấn với kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD, giảm 33,4% về lượng và 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Theo cơ cấu kim ngạch xuất khẩu, trong 10 tháng năm 2026, Trung Quốc chiếm 58,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam. Các thị trường tiếp theo gồm Ấn Độ chiếm 8,3%, Indonesia chiếm 6,5%, Malaysia chiếm 4,1% và các thị trường khác chiếm 22,9%.

Tỷ trọng kim ngạch cao su Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường chính tháng 10/2026. Nguồn: Forest Trends.

Đáng chú ý, trong bối cảnh xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, một số thị trường khác lại ghi nhận mức tăng trưởng khá cao.

Cụ thể, trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu cao su sang Ấn Độ đạt 94,2 nghìn tấn với kim ngạch 210,5 triệu USD, tăng 43,3% về lượng và 70,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, Indonesia cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật khi lượng hàng xuất sang thị trường này đạt 84,6 nghìn tấn, kim ngạch 166,5 triệu USD, tăng tới 119,3% về lượng và 146,1% về trị giá so với cùng kỳ.

Những con số trên cho thấy xuất khẩu cao su của Việt Nam đang có sự chuyển dịch nhất định về cơ cấu thị trường. Bên cạnh Trung Quốc vẫn giữ vai trò tiêu thụ chủ lực, Ấn Độ và Indonesia đang nổi lên với tốc độ tăng trưởng cao cả về lượng hàng và kim ngạch.

Đặc biệt, mức tăng trưởng tại Indonesia cho thấy thị trường này đang có sự gia tăng đáng kể về lượng cao su nhập khẩu từ Việt Nam. Trong khi đó, xuất khẩu sang Ấn Độ cũng duy trì đà tăng tích cực, với tốc độ tăng trị giá cao hơn tốc độ tăng về lượng.

Tuy nhiên, xét về quy mô, Trung Quốc vẫn có khoảng cách rất lớn so với các thị trường còn lại. Lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 715,2 nghìn tấn, cao gấp nhiều lần lượng xuất khẩu sang Ấn Độ và Indonesia. Vì vậy, những biến động trong nhu cầu nhập khẩu của thị trường này tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả xuất khẩu chung của ngành cao su Việt Nam.

GIÁ CAO SU THẾ GIỚI DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU

Theo Forest Trends, từ 5/11 đến 15/11/2026, giá cao su tại các thị trường lớn có diễn biến không đồng nhất. Tại Nhật Bản, trong các phiên giữa tháng 11/2026, giá cao su tờ xông khói (cao su RSS3) hợp đồng giao tháng 12/2026 trên sàn OSE đạt 439 Yên/kg, tăng 1,5% so với tuần trước. Trong khi đó, tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 12/2026 giảm 2%, xuống còn 91,5 THB/kg, mức thấp nhất trong vòng hai tháng.

Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2027 trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 3,3% so với tuần trước, lên 19.510 NDT/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng tăng 3,4%, đạt 19.560 NDT/tấn. Đối với cao su tổng hợp, hợp đồng giao tháng 12/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn SHFE, tăng hơn 1,6%, lên 15.540 NDT/tấn.

Như vậy, trong cùng một giai đoạn, giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đều ghi nhận xu hướng tăng, trong khi giá tại Thái Lan lại giảm. Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá cao su nguyên liệu là Thái Lan đang bước vào mùa thu hoạch cao điểm. Nguồn cung tăng trong giai đoạn này tạo áp lực nhất định đối với giá cao su trên thị trường.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp lốp xe cũng tác động đến diễn biến giá. Sản lượng lốp xe hiện yếu hơn so với năm trước, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nguyên liệu cao su. Tuy nhiên, khi giá cao su giảm, các nhà sản xuất lốp xe đã bắt đầu tăng cường mua nguyên liệu đầu vào.

Động thái này có thể góp phần hỗ trợ nhu cầu thị trường, nhất là trong bối cảnh giá nguyên liệu giảm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất bổ sung nguồn hàng.

Một yếu tố khác được chú ý là diễn biến thời tiết. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết hiện tượng El Niño đang hình thành trên Thái Bình Dương, khiến Trái đất trở nên nóng bất thường. Hiện tượng này có thể gây gián đoạn hoạt động khai thác cao su, qua đó ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cao su trên thị trường.

Nhìn chung, thị trường cao su trong thời gian này chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố: nguồn cung gia tăng do bước vào mùa thu hoạch cao điểm tại Thái Lan, sản lượng lốp xe yếu hơn năm trước, hoạt động mua nguyên liệu của các nhà sản xuất lốp xe có dấu hiệu tăng trở lại và nguy cơ gián đoạn khai thác do thời tiết.